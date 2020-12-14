Суд отменил штраф детскому хоспису "Дом с маяком"

Московский городской суд отменил штраф в 200 тысяч рублей для детского хосписа "Дом с маяком". Дело было прекращено из-за "малозначительности нарушения". Об этом сообщает "Медиазона".

Ранее Генпрокуратура России поручила прокуратуре Москвы опротестовать решение районного суда о штрафе, назвав его незаконным.

Хоспис был оштрафован 10 декабря за нарушения в учёте наркосодержащих лекарств после проверки полицией. Полицейские пришли в "Дом с маяком" по жалобе, поступившей ещё до того, как фонд закупил препараты.

Детский хоспис "Дом с маяком" был основан в 2013 году. Выездная служба оказывает паллиативную помощь детям и молодым взрослым на дому в Москве и области. Стационар рассчитан на 15 пациентов, им доступен сад, игровая площадка и бассейн, в котором можно плавать, даже будучи подключённым к аппарату искусственной вентиляции лёгких.