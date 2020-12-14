Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Суд отменил штраф детскому хоспису "Дом с маяком"

Открытие стационара Детского хосписа "Дом с маяком"

Московский городской суд отменил штраф в 200 тысяч рублей для детского хосписа "Дом с маяком". Дело было прекращено из-за "малозначительности нарушения". Об этом сообщает "Медиазона".

Ранее Генпрокуратура России поручила прокуратуре Москвы опротестовать решение районного суда о штрафе, назвав его незаконным.

Хоспис был оштрафован 10 декабря за нарушения в учёте наркосодержащих лекарств после проверки полицией. Полицейские пришли в "Дом с маяком" по жалобе, поступившей ещё до того, как фонд закупил препараты.

Детский хоспис "Дом с маяком" был основан в 2013 году. Выездная служба оказывает паллиативную помощь детям и молодым взрослым на дому в Москве и области. Стационар рассчитан на 15 пациентов, им доступен сад, игровая площадка и бассейн, в котором можно плавать, даже будучи подключённым к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG