Генпрокуратура потребовала отменить штраф детскому хоспису в Москве

Генпрокуратура России поручила прокуратуре Москвы опротестовать решение районного суда, оштрафовавшего детский хоспис "Дом с маяком" на 200 тысяч рублей. Решение суда в сообщении ведомства названо незаконным.

Хоспис был оштрафован 10 декабря за нарушения в учёте наркосодержащих лекарств после проверки полицией. Полицейские пришли в "Дом с маяком" по жалобе, поступившей ещё до того, как фонд закупил препараты.

В сообщении Генпрокуратуры говорится, что зюзинский межрайонный прокурор Москвы обнаружил "ряд существенных нарушений" в деле и уже потребовал отменить решение суда и прекратить дело против хосписа в связи с отсутствием состава правонарушения.