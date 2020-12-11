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Генпрокуратура потребовала отменить штраф детскому хоспису в Москве

Открытие стационара детского хосписа "Дом с маяком"

Генпрокуратура России поручила прокуратуре Москвы опротестовать решение районного суда, оштрафовавшего детский хоспис "Дом с маяком" на 200 тысяч рублей. Решение суда в сообщении ведомства названо незаконным.

Хоспис был оштрафован 10 декабря за нарушения в учёте наркосодержащих лекарств после проверки полицией. Полицейские пришли в "Дом с маяком" по жалобе, поступившей ещё до того, как фонд закупил препараты.

В сообщении Генпрокуратуры говорится, что зюзинский межрайонный прокурор Москвы обнаружил "ряд существенных нарушений" в деле и уже потребовал отменить решение суда и прекратить дело против хосписа в связи с отсутствием состава правонарушения.

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