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Суд в Москве оштрафовал детский хоспис на 200 тысяч рублей за нарушения в учёте лекарств

Суд в Москве оштрафовал детский хоспис "Дом с маяком" на 200 тысяч рублей за нарушения в учёте наркосодержащих лекарств, сообщила в фейсбуке директор по развитию одноимённого фонда Лида Мониава.

Проверку хосписа провели в конце ноября сотрудники полиции. Они пришли по жалобе, поступившей в ведомство ещё до того, как фонд закупил препараты. По итогам инспекции был составлен административный протокол за неправильное оформление журналов по отчёту.

Детский хоспис "Дом с маяком" был основан в 2013 году. Выездная служба оказывает паллиативную помощь детям и молодым взрослым на дому в Москве и области. Стационар рассчитан на 15 пациентов, им доступен сад, игровая площадка и бассейн, в котором можно плавать даже будучи подключённым к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

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