Группа депутатов Госдумы внесла 11 декабря на рассмотрение парламента законопроект, ужесточающий наказание за нарушения для граждан или СМИ, признанных иностранными агентами.

В пояснительной записки необходимость принятия законопроекта объясняется обеспечением открытости и прозрачности деятельности лиц, получающих зарубежное финансирование и участвующих в политических процессах на территории России.

Законопроект предусматривает тюремные сроки до пяти лет для граждан, признанных иностранными агентами, которые отказываются регистрироваться в этом качестве и отчитываться о своей деятельности. За нарушение порядка работы СМИ-иностранного агента максимальное наказание предусматривает двухлетнее заключение.

Для граждан, собирающих по мнению следствия сведения в области военной или военно-технической деятельности России, уголовная ответственность наступит сразу. Для остальных уголовные наказания предлагается использовать после административных.

Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Он позволяет властям признавать любую некоммерческую организацию или общественное движение, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что стало возможным преследовать организации, работающие в области просвещения, здравоохранения и экологии.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий признавать иностранными агентами граждан. Документ направлен против граждан, которые распространяют сообщения иностранных СМИ, включённых в список иноагентов, или участвуют в их создании. Законодательство в области НКО в России в последние годы неуклонно ужесточается. Это регулярно критикуется правозащитными и международными организациями.