США предупреждают о санкциях против Турции за размещение систем С-400

В понедельник США предупредили Турцию, что размещение на ее территории российских зенитно-ракетных комплексов С-400 может повлечь не только запрет на экспорт в Турцию иcтребителей-бомбардировщиков F-35, но и введение санкций, сообщает телекомпания Foxnews.

В письме министру обороны Турции Хулуси Акару исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан предупреждает, что Турция не получит заказанные ею истребители F-35, если Анкара завершит сделку по покупке систем. С-400. Мало того, глава Пентагона первым из американского руководства заговорил о возможности введения санкций против Турции-союзника США по НАТО в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций».

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу резко отреагировал на письмо Шанахана, объявив на пресс-конференции в Анкаре, что Турция заключила сделку с Москвой на поставки С-400 и что зенитные установки будут доставлены в страну.

Турция является участником программы создания F-35 Lightning II Joint Strike Fighter. Администрация президента Реджепа Эрдогана приняла в 2016 году решение о приобретении 24 истребителей-бомбардировщиков F-35 в течение трех лет. Анкара уже закупила 4 самолета, но в настоящее время они находятся на военно-воздушной базе в США, где должно было начаться обучение турецких пилотов обращению с новыми самолетами.

Представители США утверждают, что приобретение Турцией систем С-400 может представлять угрозу для F-35, поскольку эти две системы не совместимы. Патрик Шанахан указывает в своем письме конец июля как крайний срок, до истечения которого Турция должна определиться: либо F-35, либо С-400. Шанахан добавляет, что если Турция разместит российские установки, то в Конгрессе США налицо решимость как демократов, так и республиканцев ввести санкции против Турции, таких как ограничение турецкого экспорта в США или ограничение деятельности турецких компаний в финансовой системе США. Такие меры предусматриваются законом «О противодействии противникам США посредством санкций».

На прошлой неделе Палата представителей согласовала резолюцию, осуждающую решение Турции о закупке систем С-400 у России.

Президент США Дональд Трамп пока лично не высказывался в связи с конфликтом относительно С-400. Однако президент Турции Эрдоган заявил в воскресенье во время своего визита в Таджикистан, что сделка завершена и что первые установки С-400 прибудут в Турцию в июле.