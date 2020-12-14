Сбой в работе Google был вызван неполадками системы идентификации

Руководство компании Google объявило, что работа серверов восстановлена. Масштабный сбой в компании объяснили проблемами в системе аутентификации, информирует газета "Коммерсантъ".

Сбой произошёл днем 14 декабря. Пользователи по всему миру жаловались на отсутствие доступа к YouTube, Google-документам и почте Gmail. По данным сервиса Downdetector, сбои также произошли в работе YouTubeTV, Google Classroom, Google Play, Google Maps.

Ранее сообщалось, что в работе ряда сервисов Google, включая почту Gmail и видеохостинг YouTube, днём в понедельник произошёл глобальный сбой. На проблемы с доступом к сервисам жаловались пользователи из разных стран мира, включая Россию. Сбой продлился около полутора часов, к 15:30 мск YouTube и сервисы Google вновь стали доступны.



Не работали, в частности, Google Документы и календарь Google. Чаще всего на сбои жаловались пользователи в Европе, однако они были отмечены и на восточном побережье США, и в Южной Америке.