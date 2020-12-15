Отец бросивший сыновей в Шереметьево, вышел на свободу

В Комсомольске-на-Амуре через две недели после суда вышел на свободу Виктор Гаврилов, бросивший двух малолетних сыновей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщило издание DVHAB.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что у Гаврилова закончился срок заключения, поскольку суд зачел ему нахождение под стражей в течение 10 месяцев. Осуждённый был арестован в середине февраля.
30 ноября Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре признал Гаврилова виновным по статьям об оставлении несовершеннолетних в опасности и краже. Суд определил ему наказание в виде 320 часов обязательных работ, а также один год и три месяца колонии.
- 26 января прилетевший из Хабаровска Гаврилов оставил двух детей пяти и восьми лет в аэропорту Шереметьево и улетел в Ростов-на-Дону. В рюкзаке у мальчиков были свидетельства о рождении и записка отца, в которой он признался, что не имеет средств, чтобы прокормить их. Он просил помочь его сыновьям. Позже Гаврилов пришел на допрос в полицию Ростова-на-Дону.
- По данным следствия, семья Гаврилова была на контроле органов опеки города, в том числе из-за ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. В отношении органов опеки возбуждено уголовное дело по статье о халатности.
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