Отец бросивший сыновей в Шереметьево, вышел на свободу

В Комсомольске-на-Амуре через две недели после суда вышел на свободу Виктор Гаврилов, бросивший двух малолетних сыновей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщило издание DVHAB.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что у Гаврилова закончился срок заключения, поскольку суд зачел ему нахождение под стражей в течение 10 месяцев. Осуждённый был арестован в середине февраля.

30 ноября Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре признал Гаврилова виновным по статьям об оставлении несовершеннолетних в опасности и краже. Суд определил ему наказание в виде 320 часов обязательных работ, а также один год и три месяца колонии.