Депутаты Псковского областного собрания от партии "Яблоко" Лев Шлосберг и Артур Гайдук обратились в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по статье 277 УК о посягательстве на жизнь политика Алексея Навального. Заявление опубликовал Лев Шлосберг.
"Покушение на убийство Алексея Навального – это террористический акт. Главная задача террора – не сами по себе жертвы (хотя в отношении политиков это всегда персонально ориентированное действие), а эффект общественного страха, который производит акт террора. Страх – самое масштабное и самое долгосрочное орудие террора. Покушение на Алексея Навального – это прямое послание всем несогласным с властью, всем инакомыслящим и инакодействующим: если вы не смиряетесь, мы убьем вас. Это преступление не имеет территориальности – оно носит глобальный, общенациональный характер", — отметил Шлосберг.
16 декабря заявление директору ФСБ Александру Бортникову с требованием проверить факты из расследования об отравлении Алексея Навального направили трое депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга 16 декабря. Об этом сообщил депутат Борис Вишневский.
- Издания Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel выпустили расследование, в котором говорилось, что Алексея Навального отравила "Новичком" специальная группа сотрудников ФСБ, следивших за ним несколько лет. Сам Навальный сделал вывод, что такая операция не могла проводиться без санкции главы ФСБ Александра Бортникова и президента России Владимира Путина.
- Владимир Путин и представители ФСБ никак не комментировали расследование. Глава МИД России Сергей Лавров назвал несерьезными публикации о возможной причастности ФСБ к отравлению политика.
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