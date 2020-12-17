Депутаты Псковского областного собрания от партии "Яблоко" Лев Шлосберг и Артур Гайдук обратились в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по статье 277 УК о посягательстве на жизнь политика Алексея Навального. Заявление опубликовал Лев Шлосберг.

"Покушение на убийство Алексея Навального – это террористический акт. Главная задача террора – не сами по себе жертвы (хотя в отношении политиков это всегда персонально ориентированное действие), а эффект общественного страха, который производит акт террора. Страх – самое масштабное и самое долгосрочное орудие террора. Покушение на Алексея Навального – это прямое послание всем несогласным с властью, всем инакомыслящим и инакодействующим: если вы не смиряетесь, мы убьем вас. Это преступление не имеет территориальности – оно носит глобальный, общенациональный характер", — отметил Шлосберг.

16 декабря заявление директору ФСБ Александру Бортникову с требованием проверить факты из расследования об отравлении Алексея Навального направили трое депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга 16 декабря. Об этом сообщил депутат Борис Вишневский.