США обвинили Россию в подрыве стабильности в ряде стран

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил российские власти в подрыве стабильности в Сирии, Ливии и ряде других стран.

Как отмечает Reuters, заявление стало ответом на слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Соединённые Штаты ведут политические игры в Средиземноморском регионе и затягивают назначение нового спецпредставителя генерального секретаря ООН в Ливии.

"Прискорбно и неконструктивно, что господин Лавров снова искажает факты и пытается переписать историю", – отметил Помпео с распространённом во вторник комментарии. Глава Госдепартамента подчеркнул, что Вашингтон активно работает с союзниками и партнерами в Восточном Средиземноморье для обеспечения большей стабильности, безопасности и процветания. "Если кто и играет в политические игры и пытается тормозить прогресс в региональных конфликтах, то это Россия, действующая исключительно в собственных интересах и в ущерб региону", - подчеркнул Помпео. Его цитирует "Голос Америки".

Среди прочего Майк Помпео заявил, что в Ливии "Москва продолжает нарушать эмбарго ООН на поставки оружия и разжигать конфликт руками подконтрольного ей военизированного формирования "Группа Вагнера".

Ранее в декабре глава МИД России обвинил Вашингтон в безответственных геополитических играх на Ближнем Востоке и севере Африки. По словам Сергея Лаврова, такие проблемы как террористическая угроза, тяжелая гуманитарная ситуация стали следствием попыток США и их союзников в Европе "испытать на народах региона однополярную модель мироустройства".

По поводу бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которую СМИ связывают с близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным, МИД России утверждал, что информация об их присутствии в Ливии основана на подтасованных данных. Москва существование "ЧВК Вагнера" не признаёт.