Лидер республиканцев в Сенате поздравил Байдена с победой

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл во вторник поздравил избранного президента страны Джо Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис, признав их победу на выборах.

Это произошло на следующий день после того, как победу на выборах кандидата-демократа подтвердила коллегия выборщиков.

Ранее Макконнелл избегал называть Джо Байдена избранным главой государства, признавая право действующего президента, республиканца Дональда Трампа на подачу судебных исков с целью оспорить итоги голосования.

Утверждения президента Трампа о масштабных фальсификациях и мошенничестве на выборах, его слова о том, что у него украли победу, по большей части, не нашли подтверждения в судах.

В течение примерно 10-минутной речи в Сенате 15 декабря Митч Макконнелл говорил главным образом об успехах Дональда Трампа за последние 4 года. Под конец выступления он поздравил избранного президента Джо Байдена, одновременно заметив, что надеялся "на другой результат ноябрьского голосования". По поводу Байдена Макконнелл сказал, что политик-демократ посвятил служению обществу многие годы своей жизни. Лидер сенатского большинства также подчеркнул, что "американцы могут гордиться самым первым в истории страны избранием на пост вице-президента женщины".

Во вторник же газета The New York Times написала, что Митч Макконнелл и его высокопоставленные помощники убеждают остальных республиканцев в Сенате не поддерживать однопартийцев в Палате представителей, если кто-либо из них попытается опротестовать итоги выборов во время ратификации результатов Конгрессом 6 января. Газета сообщила об этом со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией.

За Джо Байдена 14 декабря высказались 306 членов Коллегии выборщиков – в соответствии с результатами голосования в отдельных штатах, за его соперника, Дональда Трампа – 232.

Далее члены Конгресса имеют право оспорить результаты голосования в каждом из штатов, причём если их оспорят хотя бы по 1 члену обеих палат, в Палате представителей и в Сенате может пройти голосование о признании результатов.

В Палате представителей после выборов 3 ноября большинство сохранили демократы.