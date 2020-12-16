Гособвинение потребовало приговорить к реальному сроку заключения эксперта Фонда Горчакова Антонину Зимину и её мужа Константина Антонца, обвинённых в государственной измене. Дело было возбуждено после того, как на видеозапись их свадьбы попал один из гостей — сотрудник ФСБ. Теперь следствие утверждает, что супруги передавали разведке Латвии секретные сведения, передаёт газета "Коммерсантъ".

Директор Балтийского центра диалога культур Антонина Зимина и её муж были арестованы в июле 2018 года. Суть обвинений следствием публично не раскрывалась, материалы дела засекречены. По данным "Коммерсанта", супругов обвиняли в том, что на видео и фотографиях с их свадьбы спецслужбы Латвии опознали действующего сотрудника ФСБ.

Теперь, как удалось выяснить газете, супруги подозреваются в передаче разведке документов с грифом "секретно", полученных Антонцом во время работы в региональном министерстве экономики. В них раскрывались подробности предоставления Калининградской области федеральной финансовой помощи для обеспечения поддержки резидентов особой экономической зоны Калининграда.

Супруги свою вину не признают. Следствие считает её полностью доказанной. Для Зиминой обвинение запросило 14 лет колонии, для Антонца - 13 лет колонии.