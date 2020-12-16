В Петербурге депутаты требуют проверить расследование Навального

Трое депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга направили заявление директору ФСБ Александру Бортникову с требованием проверить факты из расследования об отравлении Алексея Навального. Об этом сообщил депутат Борис Вишневский.
Под заявлением подписались сам Вишневский, Максим Резник и Михаил Амосов. Депутаты требуют возбудить уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля. Обвиняемыми по делу, предполагают депутаты, могут стать сотрудники специальной группы ФСБ, которых Навальный назвал исполнителями отравления.
- Издания Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel выпустили расследование, в котором говорилось, что Алексея Навального отравила "Новичком" специальная группа сотрудников ФСБ, следивших за ним несколько лет. Сам Навальный сделал вывод, что такая операция не могла проводиться без санкции главы ФСБ Александра Бортникова и президента России Владимира Путина.
- Владимир Путин и представители ФСБ никак не комментировали расследование. Глава МИД России Сергей Лавров назвал несерьезными публикации о возможной причастности ФСБ к отравлению политика.
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