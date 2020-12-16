В Петербурге депутаты требуют проверить расследование Навального

Трое депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга направили заявление директору ФСБ Александру Бортникову с требованием проверить факты из расследования об отравлении Алексея Навального. Об этом сообщил депутат Борис Вишневский.

Под заявлением подписались сам Вишневский, Максим Резник и Михаил Амосов. Депутаты требуют возбудить уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля. Обвиняемыми по делу, предполагают депутаты, могут стать сотрудники специальной группы ФСБ, которых Навальный назвал исполнителями отравления.