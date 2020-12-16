Жительнице Калининграда грозит срок за репост о взрыве в здании ФСБ 

Жительнице Калининграда Людмиле Стеч, осуждённой по обвинению в оправдании терроризма, прокуратура требует заменить наказание в виде штрафа в 350 тысяч рублей на лишение свободы.
Ранее Стеч признали виновной за репост записи из паблика "Народная самооборона" в социальной сети "ВКонтакте" о взрыве в здании архангельского управления ФСБ. Прокуратура посчитала штраф слишком мягким наказанием. Изначально обвинение просило для калининградки 5,5 лет колонии общего режима.
Комментируя ходатайство прокуратуры об изменении наказания, адвокат Людмилы Стеч Мария Бонцлер отметила, что её подзащитная не подозревала, что репост может быть расценен как оправдание терроризма. Кроме того, по её мнению, Стеч уже понесла жёсткое наказание, так как из-за того, что она попала в список экстремистов Роскомнадзора, она не может устроиться на работу.
- Теракт в здании архангельского управления ФСБ произошёл 31 октября 2018 года. 17-летний студент местного политехнического техникума Михаил Жлобицкий взорвал при входе в здание самодельную бомбу. В результате взрыва он погиб, трое сотрудников спецслужбы получили ранения. Перед тем как устроить теракт, Жлобицкий сообщил о своих планах в одной из соцсетей, заявив, что его действия являются местью ФСБ за пытки.
- Из-за высказываний про теракт Следственный комитет России завёл десятки уголовных дел. Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву оштрафовали на 500 тысяч рублей, по 350 тысяч штрафа получили карельская анархистка Екатерина Муранова, многодетный отец из Коряжмы Олег Немцев и 53-летний житель Омска Олег Ефремов. К штрафу в 300 тысяч был приговорён 25-летний калининградский анархист Вячеслав Лукичев, перед этим он четыре месяца провел в СИЗО. В свою очередь жителя Калуги Ивана Любшина и жителя Вологды Сергея Арбузова приговорили к пяти годам колонии, а жителя Тольятти Александра Довыденкова – к одному году.