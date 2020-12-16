Жительнице Калининграда грозит срок за репост о взрыве в здании ФСБ 

Жительнице Калининграда Людмиле Стеч, осуждённой по обвинению в оправдании терроризма, прокуратура требует заменить наказание в виде штрафа в 350 тысяч рублей на лишение свободы.

Ранее Стеч признали виновной за репост записи из паблика "Народная самооборона" в социальной сети "ВКонтакте" о взрыве в здании архангельского управления ФСБ. Прокуратура посчитала штраф слишком мягким наказанием. Изначально обвинение просило для калининградки 5,5 лет колонии общего режима.

Комментируя ходатайство прокуратуры об изменении наказания, адвокат Людмилы Стеч Мария Бонцлер отметила, что её подзащитная не подозревала, что репост может быть расценен как оправдание терроризма. Кроме того, по её мнению, Стеч уже понесла жёсткое наказание, так как из-за того, что она попала в список экстремистов Роскомнадзора, она не может устроиться на работу.