Гражданину Чехии грозит 16 лет тюрьмы за участие в боях в Донбассе

В Чехии прокуратура запросила 16 лет лишения свободы для гражданина страны, который несколько месяцев участвовал в боевых действиях в Донбассе на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов.

Как сообщает чешское издание Novinky, житель Карловарского края Лукаш Н., которому сейчас 26 лет, по версии следствия в июле 2015 года присоединился к сепаратистам так называемой "ДНР". Утверждается, что он был членом вооружённых отрядов сепаратистов, был разведчиком, участвовал в боевых столкновениях с украинскими военными. Донбасс он покинул в 2016 году. Ему предъявлено обвинение в террористической деятельности, по которому может грозить наказание от 12 до 20 лет.

В деле есть фото и видео, свидетельствующие о том, что подсудимый был участником отрядов сепаратистов. По его собственным словам, он поехал в Донбасс воевать против украинских "фашистов".

После возвращения в Чехию, как утверждается, он испытывал проблемы с психикой. Ему был поставлен диагноз посттравматического стрессового расстройства. Сам он говорил врачу, что видел на востоке Украины много ужасных сцен и что был ранен в боях.

Ранее в Чехии к реальным срокам заключения приговорили нескольких человек, среди которых гражданин Беларуси, воевавших на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов. Их признали виновными не по статье о теракте, а по более лёгким статьям, поэтому они получили существенно более низкие сроки - от 3 до 4,5 лет лишения свободы.