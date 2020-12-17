Путин проводит пресс-конференцию "с элементами прямой линии"

Президент России Владимир Путин проводит традиционную пресс-конференцию, на которой подводятся итоги года. Радио Свобода ведёт онлайн-трансляцию:

Из-за ограничений в связи с коронавирусной инфекцией пресс-конференция проходит в необычном формате. Президент находится в своей резиденции в Ново-Огарёво. Там же находятся журналисты кремлёвского пула. Общение с другими журналистами проводится по видеосвязи. В Москве они собрались в Центре международной торговли, там работают 247 представителей федеральных и иностранных СМИ, в том числе корреспондент Радио Свобода. Сотрудники региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии из своих федеральных округов. Для них организаторы мероприятия создали площадки в Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и во Владивостоке. Первый вопрос о том, хорошим ли был 2020 год или плохим, был задан из Владивостока.

Согласно размещенной на сайте Кремля информации, аккредитацию получили в общей сложности 774 журналиста. Это почти в 2,5 раза меньше, чем годом ранее, когда на мероприятие аккредитовались рекордные 1895 человек.

Пресс-конференция, как сказал сам Путин, проходит с элементами "прямой линии", то есть будут задаваться вопросы, которые, как утверждается, были направлены непосредственно гражданами. "Прямая линия" из-за эпидемии в этом году не проводилась.

Один из самых ожидаемых вопросов президенту – об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального.​ Издания Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel выпустили расследование, в котором говорилось, что Алексея Навального отравила "Новичком" специальная группа сотрудников ФСБ, следивших за ним несколько лет. Сам Навальный сделал вывод, что такая операция не могла проводиться без санкции главы ФСБ Александра Бортникова и президента России Владимира Путина.