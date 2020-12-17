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Марию Алёхину оштрафовали за акцию у Кремля

Мария Алёхина

Суд в Москве оштрафовал на 15 тысяч рублей участницу Pussy Riot Марию Алёхину за акцию у Кремля против полицейского насилия. Об этом сообщает "Медиазона".

Алёхину оштрафовали по статье о нарушении правил проведения публичных мероприятий. Ранее суд в Москве арестовал на 20 суток участницу Pussy Riot Риту Флорес за участие в той же акции.

28 ноября Рита Флорес, Мария Алёхина и художник Фархад Исрафилли-Гельман провели возле Кремля акцию против полицейского насилия под названием "Осторожно, хрупкое!". Активистки примотали художника, одетого в форму сотрудника ОМОН, скотчем к столбу. Алёхина и Флорес были при этом одеты в стилизованные под русские народные костюмы платья и кокошники.

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