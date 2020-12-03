Участницу Pussy Riot арестовали на 20 суток за акцию возле Кремля

Суд в Москве арестовал на 20 суток участницу Pussy Riot Риту Флорес за акцию против полицейского насилия "Осторожно, хрупкое!". Об этом сообщает "Апология протеста".

Ранее активистку задержали в больнице, куда её доставила скорая помощь. Сотрудники правоохранительных органов приехали в медучреждение и увезли Флорес в отдел полиции "Китай-город". На неё оформили протокол о повторном нарушении законодательства о митингах и оставили на ночь до суда.

28 ноября Рита Флорес, Мария Алёхина и художник Фархад Исрафилли-Гельман провели возле Кремля акцию против полицейского насилия под названием "Осторожно, хрупкое!". Активистки примотали художника, одетого в форму сотрудника ОМОН, скотчем к столбу. Алёхина и Флорес были при этом одеты в стилизованные под русские народные костюмы платья и кокошники.

В тот же день полиция задержала Исрафилли-Гельмана. Художника доставили в отдел полиции, где на него составили протокол об участии в несогласованной акции. 2 декабря была задержана Мария Алёхина. Сотрудники полиции составили на неё протокол о нарушении правил проведения публичного мероприятия и отпустили под обязательство явиться в суд.