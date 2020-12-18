МВД Беларуси и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве

Министерство внутренних дел Беларуси и Росгвардия договорились о сотрудничестве по вопросам охраны общественного порядка.
Стороны подписали соответствующее соглашение, которое опубликовано на белорусском национальном правовом портале. В документе говорится о взаимодействии в борьбе с терроризмом и экстремизмом, об "обеспечении силовой поддержки по противодействию преступности", совместных консультациях и тренировках, создании совместных рабочих групп.
Белорусское МВД и Росгвардия также будут сотрудничать по охране гособъектов, объектов топливно-энергетического комплекса, по контролю за оборотом оружия и одновременно развивать спортивные и культурные связи, сообщает РБК.
Отмечается, что Москва и Минск заключили это соглашение еще 19 ноября, и оно будет действовать до тех пор, пока не пройдёт полгода с момента письменного уведомления одной из сторон о выходе из договора.
"Интерфакс" пишет о поручении заключить такой договор, которое в октябре отдал глава правительства России Михаил Мишустин.
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