МВД Беларуси и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве

Министерство внутренних дел Беларуси и Росгвардия договорились о сотрудничестве по вопросам охраны общественного порядка.

Стороны подписали соответствующее соглашение, которое опубликовано на белорусском национальном правовом портале. В документе говорится о взаимодействии в борьбе с терроризмом и экстремизмом, об "обеспечении силовой поддержки по противодействию преступности", совместных консультациях и тренировках, создании совместных рабочих групп.

Белорусское МВД и Росгвардия также будут сотрудничать по охране гособъектов, объектов топливно-энергетического комплекса, по контролю за оборотом оружия и одновременно развивать спортивные и культурные связи, сообщает РБК.

Отмечается, что Москва и Минск заключили это соглашение еще 19 ноября, и оно будет действовать до тех пор, пока не пройдёт полгода с момента письменного уведомления одной из сторон о выходе из договора.

"Интерфакс" пишет о поручении заключить такой договор, которое в октябре отдал глава правительства России Михаил Мишустин.