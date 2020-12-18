Суд оштрафовал Навального по иску мужа сестры Мишустина

Суд в Москве оштрафовал оппозиционного политика Алексея Навального на 350 тысяч рублей – по иску предпринимателя Александра Удодова о защите чести и достоинства.

Основанием для иска стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о якобы принадлежащих Удодову квартирах в Нью-Йорке.

Основателя ФБК обязали в течение семи дней удалить распространенные в отношении Удодова сведения в интернете и "опубликовать на срок четыре месяца видеоролики, в которых Алексей Навальный зачитывает резолютивную часть решения", — сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в Люблинском суде.

Ранее в пятницу, как отмечает издание, стало известно о разводе Александра Удодова с сестрой премьер-министра России Михаила Мишустина. По данным "Интерфакса", 18 декабря органы ЗАГС Москвы рассмотрели поданное месяц назад заявление и зарегистрировали расторжение брака между бизнесменом и Натальей Стениной.

Сам предприниматель факт развода агентству подтвердил. Он отметил, что развод произошел по взаимному согласию, а все имущественные вопросы были урегулированы по соглашению сторон.

Два дня назад "Открытые медиа" опубликовали расследование об Александре Удодове. В нём говорилось, что бизнесмен может иметь отношение к крупнейшей махинации с НДС в истории России – так называемому делу Сергея Данилочкина, по которому из бюджета было похищено более 5 млрд рублей. Издание сослалось на следственные действия, которые идут в Германии и Швейцарии.

Александр Удодов и пресс-служба Михаила Мишустина публикацию "Открытых медиа" не комментировали.