С кремлевского стола…

Владимир Путин в конце пресс-конференции широким жестом пообещал народу новогодний подарок: по 5000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 8 лет. Речь не идет ни об индексации пенсий работающим пенсионерам, ни о повышении пособий жертвам региональных локаутов, ни о компенсациях за простой тем бизнесам, чью работу из-за эпидемии останавливают региональные власти.

При этом власть жестко пресекает все акции протеста независимо от их характера. Недовольные политикой режима Владимира Путина фактически лишились каких-либо рычагов воздействия на власть, которая раньше, если и слышала, то только голос улицы. При этом участникам акций протеста грозят реальными сроками заключения как Юлии Галяминой.

Что делать? Социально-политическую ситуацию в России в конце 2020 года обсуждают: находящаяся под судом за организацию акций протеста в Москве муниципальный депутат Юлия Галямина, отбывший срок ( 1 год и 7 месяцев за оскорбление уже бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова) оппозиционный политик Магомед Хазбиев и депутат Государственной Думы РФ Олег Шеин (фракция "Справедливая Россия").

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 18 декабря в 19:05