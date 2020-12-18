Прокурор запросил для депутата Юлии Галяминой три года колонии

Прокурор в Москве запросил три года колонии для муниципального депутата Юлии Галяминой. Её обвиняют по так называемой "дадинской" статье о неоднократном нарушении правил публичных мероприятий.

Пользователи соцсетей сообщают, что к зданию Тверского районного суда, где проходит заседание, поддержать Галямину пришли несколько десятков человек.

Уголовное дело против Галяминой возбудили в конце июля. Следственный комитет тогда сообщил, что в начале июля Галямина разместила в интернете призыв к участию в незаконном массовом мероприятии в центре Москвы – акцию против поправок в Конституцию. 15 июля на неё пришло не менее 150 человек.

Кроме того, Галямину неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение правил проведения митингов. Действия Галяминой носят умышленный характер и подлежат оценке с точки зрения Уголовного кодекса, утверждают следователи.