Осуждённый за участие в митингах Константин Котов вышел на свободу

Оппозиционный активист Константин Котов, осуждённый в сентябре 2019 года на четыре года лишения свободы по обвинению в неоднократном нарушении правил участия в митингах, вышел на свободу утром 16 декабря, передаёт "ОВД-Инфо". Он отбывал наказание в колонии № 2 в городе Покров во Владимирской области.

Котов был приговорён к 4 годам колонии Тверским судом Москвы в 2019 году. В феврале этого года Мосгорсуд, сократил срок заключения до полутора лет. В ноябре суд во Владимирской области отказался освободить его условно-досрочно.

В 2019 году полиция неоднократно задерживала Котова на акциях протеста. Последний раз он был задержан 10 августа. Утверждалось, что он участвовал в несогласованном шествии, держал в руках плакат и скандировал лозунги. Радио Свобода публиковало видеозапись задержания, на которой видно, что активист не успел принять участия в акции, а заявления полиции — ложь.

Котов – второй человек, осуждённый по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Первым был активист Ильдар Дадин. В 2015 году Басманный суд Москвы приговорил его к трём годам колонии. В феврале 2017 года, после решения Конституционного суда приговор Дадину был отменён Верховным судом за отсутствием состава преступления.