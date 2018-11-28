В Вологде власти отменили концерт молодёжной группы "Френдзона"

В Вологде власти сорвали выступление молодёжной поп-панк-группы "Френдзона". На хозяев площадки, где должно было состояться выступление, оказывали давление представители администрации города и прокуратуры.

Тур-менеджер группы в разговоре с Радио Свобода заявил, что официальных документов о запрете выступлений или нарушениях группа не получала. Представители власти заявили организаторам, что музыка "Френдзоны" нарушает несколько федеральных законов о защите детей.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова заявила о том, что направила обращение в прокуратуру с требованием запретить в Вологде выступление "Френдзоны". По мнению омбудсмена, тексты группы аморальны и содержат упоминания алкоголя, сигарет, однополой любви и секса.

13 ноября власти Кемерова сорвали выступление поп-панк-группы "Френдзона" под предлогом того, что тексты коллектива якобы пропагандируют однополые отношения и антиправительственные настроения у молодёжи. За день до этого было отменено выступление группы в Красноярске. Представители концертной площадки заявили, что на них оказывали давление представители администрации города.

Руководитель Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем телеграм-канале сообщил без указания источника, что в Федеральной службе безопасности России составлен чёрный список музыкантов, выступления которых необходимо срывать в регионах.

В последнее время в России под давлением правоохранительных органов и общественных организаций отменяются выступления популярных среди молодёжи музыкантов. Так были отменены выступления рэпера Хаски, рэпера Элджея, групп "Френдзона" и IC3PEAK. Обычно это мотивируется защитой от "экстремизма" или "пропаганды наркотиков".