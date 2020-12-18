Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Задержан следователь по делу о перестрелке в "Москва-Сити"

Московский деловой центр "Москва-Сити"

В Москве задержали бывшего сотрудника Следственного комитета Левона Агаджаняна. Он расследовал дело о перестрелке у делового центра "Москва-Сити" осенью 2017 года.

Агаджаняна подозревают в злоупотреблении служебным положением, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и фальсификации доказательств по делу. По данным источников РБК, следователь, в частности, подменил гильзы на месте преступления. После перестрелки было найдено 15 гильз и только восемь пуль.

Представитель Басманного суда сообщила РБК, что в суд поступило ходатайство об аресте следователя до 17 февраля.

  • 17 ноября 2017 года предприниматель Дмитрий Павлов отмечал юбилей в ресторане в башне "Око" в "Москва-Сити". Конфликт произошел из-за неправильно припаркованного автомобиля. Охранники Павлова попросили переставить машину, но из соседних автомобилей вышли охранники бывшего совладельца компании "Вимм-Билль-Данн" Гавриила Юшваева. Вскоре после этого началась перестрелка. Ранения получили шесть человек, в их числе двое сотрудников Росгвардии, охранявшие Павлова. Один из пострадавших позднее скончался.
  • Первоначально следствие посчитало зачинщиками конфликта людей из окружения Ювшаева, открывших стрельбу. Однако позже следствие неожиданно стало отрабатывать другую версию, назначив в итоге зачинщиками перестрелки бойца Росгвардии Дмитрия Якобсона, а также сотрудников ЧОПа Кирилла Титаренко и Платона Койду, погибшего в перестрелке. Зимой 2019 года дело в отношении всех троих закрыли за отсутствием состава преступления.
  • Примерно тогда же стало известно о коллективной отставке семи сотрудников московского Следственного комитета, в том числе Агаджаняна. "Новая газета" связывала это с проверкой прокуратурой мотивов, по которым Агажданян и следственная группа собиралась привлечь к ответственности Якобсона и охранников ЧОПа, в то время как люди, сопровождавшие Юшваева, проходили по более мягким статьям уголовного кодекса.
  • После увольнения из Следственного комитета Агаджанян работал адвокатом.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG