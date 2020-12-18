Задержан следователь по делу о перестрелке в "Москва-Сити"

В Москве задержали бывшего сотрудника Следственного комитета Левона Агаджаняна. Он расследовал дело о перестрелке у делового центра "Москва-Сити" осенью 2017 года.
Агаджаняна подозревают в злоупотреблении служебным положением, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и фальсификации доказательств по делу. По данным источников РБК, следователь, в частности, подменил гильзы на месте преступления. После перестрелки было найдено 15 гильз и только восемь пуль.
Представитель Басманного суда сообщила РБК, что в суд поступило ходатайство об аресте следователя до 17 февраля.
- 17 ноября 2017 года предприниматель Дмитрий Павлов отмечал юбилей в ресторане в башне "Око" в "Москва-Сити". Конфликт произошел из-за неправильно припаркованного автомобиля. Охранники Павлова попросили переставить машину, но из соседних автомобилей вышли охранники бывшего совладельца компании "Вимм-Билль-Данн" Гавриила Юшваева. Вскоре после этого началась перестрелка. Ранения получили шесть человек, в их числе двое сотрудников Росгвардии, охранявшие Павлова. Один из пострадавших позднее скончался.
- Первоначально следствие посчитало зачинщиками конфликта людей из окружения Ювшаева, открывших стрельбу. Однако позже следствие неожиданно стало отрабатывать другую версию, назначив в итоге зачинщиками перестрелки бойца Росгвардии Дмитрия Якобсона, а также сотрудников ЧОПа Кирилла Титаренко и Платона Койду, погибшего в перестрелке. Зимой 2019 года дело в отношении всех троих закрыли за отсутствием состава преступления.
- Примерно тогда же стало известно о коллективной отставке семи сотрудников московского Следственного комитета, в том числе Агаджаняна. "Новая газета" связывала это с проверкой прокуратурой мотивов, по которым Агажданян и следственная группа собиралась привлечь к ответственности Якобсона и охранников ЧОПа, в то время как люди, сопровождавшие Юшваева, проходили по более мягким статьям уголовного кодекса.
- После увольнения из Следственного комитета Агаджанян работал адвокатом.
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