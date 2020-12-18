Задержан следователь по делу о перестрелке в "Москва-Сити"

В Москве задержали бывшего сотрудника Следственного комитета Левона Агаджаняна. Он расследовал дело о перестрелке у делового центра "Москва-Сити" осенью 2017 года.

Агаджаняна подозревают в злоупотреблении служебным положением, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и фальсификации доказательств по делу. По данным источников РБК, следователь, в частности, подменил гильзы на месте преступления. После перестрелки было найдено 15 гильз и только восемь пуль.

Представитель Басманного суда сообщила РБК, что в суд поступило ходатайство об аресте следователя до 17 февраля.