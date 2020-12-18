Российский телеканал ТНТ прекратит выпуск реалити-шоу "Дом-2". Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу канала.

Шоу стартовало в эфире в 2004 году. Последний выпуск выйдет 30 декабря. Руководство телеканала сообщило, что эфирное время "Дома-2" отойдёт линейке из пяти программ в жанре стендап.

По данным журналистов, продюсеры решили закрыть проект из-за падения рейтингов и ухода крупных рекламодателей. Телеграм-канал Super.ru со ссылкой на источники утверждает, что график съёмок расписан до 27 декабря. Что будет с сотрудниками проекта после этой даты – неизвестно. Возможно, что шоу перейдёт на другой канал, но вероятность этого мала.

За время существования "Дом-2" участие в проекте приняли несколько тысяч человек со всего мира. Среди ведущих – Ксения Собчак, Ксения Бородина и Ольга Бузова. Шоу критиковали из-за некорректного поведения участников, которые ссорились друг с другом.