Самодвижущаяся полярная платформа "Северный полюс" спущена на воду в Санкт-Петербурге в пятницу, 18 декабря, сообщает сайт построившего её предприятия "Адмиралтейские верфи". Судно позволит учёным продолжить регулярные исследования центральной Арктики, которые почти 80 лет проводились на дрейфующих станциях.

Платформа была заказана в 2018 году "Росгидрометом" и заложена в апреле 2019 года. Она должна заменить собой дрейфующие станции, регулярно открывавшиеся с 1937 по 2015 год. Из-за изменений климата учёным было всё сложнее находить удобные для станции поля многолетних льдов толщиной больше двух-трех метров, сами эти льдины становились всё менее долгоживущими. Кроме того, для организации экспедиции необходимы были рейсы атомных ледоколов, что увеличивало расходы на экспедиции, отмечает научное издание N+1.

Предполагается, что самодвижущаяся платформа сама будет добираться до зоны исследования, там вмораживаться в лёд и дрейфовать вместе с ним. Запас топлива будет позволять продолжать работу в течение трёх лет для 34 членов научного персонала. Экипаж судна — 14 человек.

После спуска на воду судно будет достраиваться и дооборудоваться, работы планируется закончить в 2022 году. Предполагается, что на борту будут размещены 15 лабораторий и вертолётная площадка.