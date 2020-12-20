В Ставрополе сотрудник МВД убил местного жителя и вывез тело в лес 

В Ставрополе арестован сотрудник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД - его обвинили в убийстве местного жителя, сообщает "Интерфакс".
Согласно материалам уголовного дела, 10 декабря полицейский, имя которого не раскрывается, в ходе бытового конфликта застрелил 29-летнего ставропольчанина, а затем вывез его тело в лес за чертой города. О пропаже местного жителя спустя двое суток заявила его мать. Тело было найдено спустя неделю.
Отмечается, что арестованный полицейский дал признательные показания.
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