"Хочу поблагодарить ФСБ и Путина". Последнее слово Юлии Галяминой

Большую часть 2019 года депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина провела в судах. Она оспаривала решение не допустить её до выборов в Мосгордуму. Галямина выдвигалась, собрав подписи избирателей, и Мосизбирком, как это случилось тогда с 57 оппозиционными политиками, признал существенную часть поданных за неё подписей недействительными.

Галямина пыталась оспорить это решение сначала в Мосгорсуде, а потом в Верховном суде РФ – безуспешно.

Теперь Галямина снова в суде. Но не в роли истца, а в роли обвиняемой. Российское государство пытается посадить ее в тюрьму по "дадинской" статье 212.1 УК РФ – за многократное участие в несанкционированных митингах, а также за призывы выйти на демонстрацию против изменений в Конституцию, дающих право Путину остаться у власти.

Мария Эйсмонт

Пока многие пытаются объяснить, почему они вне политики, Юлия Галямина открыто называет себя политиком и призывает этой политикой заниматься. Она бросила вызов "обнулению", став одним из лиц кампании "Нет!" против поправок в Конституцию.

Прокуратура просит дать Галяминой три года тюрьмы, несмотря на то что Конституционный суд РФ, рассматривая дело Дадина, раскритиковал статью 212.1, позволяющую заводить уголовные дела за реализацию права на свободу собрания, и ограничил её применение.

Николай Подосокорский

В Тверском суде Москвы прокурор потребовал приговорить оппозиционного политика, депутата Тимирязевского района Юлию Галямину к трем годам колонии по так называемой "дадинской статье". Галямину судят за участие в мирных акциях протеста против произвола властей. По версии следствия, летом депутат размещала в интернете лозунги с призывом к участию в несогласованном митинге в центре Москвы против внесения поправок в Конституцию, легитимизирующих пожизненное правление Владимира Путина. Защита возражает, что она не устраивала митинг, а проводила сбор подписей против поправок.

Преследование Галяминой, безусловно, является актом политического устрашения оппозиции в России. Сама Юлия заявила журналистам и тем, кто пришел ее поддержать, что ее цель как политика - добиться того, чтобы мы просто жили в нормальной стране. Я всецело поддерживаю ее в этом стремлении и выступаю с протестом против репрессий в отношении лидеров оппозиции.

В пятницу проходило последнее перед вынесением приговора заседание суда. На этом заседании Галямина произнесла своё последнее слово.

Галина Юзефович

Сегодня последнее заседание суда по делу моей подруги, замечательного лингвиста, преподавателя и политика Юлии Галяминой. Обвинения рассыпаются буквально на глазах - все, что Юле могут инкриминировать, это три задержания на мирных митингах плюс три совершенно легитимных поста в социальных сетях. Тем не менее прокурор запросил для Юли три года колонии общего режима. Юля потрясающий боец, процесс над собой она сумела каким-то чудом трансформировать в настоящий перформанс, но тем не менее угроза, нависшая над этой потрясающей женщиной, вполне реальна. Сегодня Юля произнесла свое заключительное слово в качестве обвиняемой - прочитайте его, пожалуйста. А приговор будет объявлен 23-го, и я очень надеюсь, что он будет справедливым - то есть оправдательным.

Юлия Галямина

МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

Приговор: 23 декабря, 14:00

«Я хочу начать свое последнее слово со слова спасибо. Спасибо всем, кто меня поддерживает: моей семье и друзьям, моей команде и соратникам, коллегам педагогам и студентам, депутатам, политикам, и, конечно, моим избирателям, настоящим и будущим, из разных уголков нашей родины. Миллионам людей, которых я представляю в этом зале суда.

Великая женщина и великий политик Индира Ганди сказала: «Опыт научил меня, что если люди делают что-то против тебя, в конечном счете это пойдет тебе на пользу».

Поэтому я хочу поблагодарить и тех, кто меня преследовал: сотрудников полиции, центра «Э» и ФСБ, следователей, судей, их помощников, прокуроров, администрацию президента и лично Владимира Путина. Вы не только помогли мне увидеть, как много людей встало рядом со мной. Вы не только сделали меня сильнее, дав опыт стойкости и умения радоваться жизни, несмотря ни на что.

Вы доказали всей стране, что я представляю для вас реальную угрозу. Я педагог, муниципальный депутат, политик, выступающая за ненасильственные изменения, за честную политическую борьбу, за достойную жизнь людей, я ЖЕНЩИНА представляю угрозу мужчине, который казалось бы, облечен всей возможной властью. Но этот мужчина — всего лишь маленький человечек, который боится мягкой женской силы. Боится, потому что, как показало вчерашнее шоу, ему совершенно нечего предложить народу России, кроме дешевых макарон и насилия.

Я же в отличие от своих преследователей предлагаю всем нам будущее. Я предлагаю будущее, в котором каждый человек в нашей стране, где бы они ни жил, смог бы жить достойно: зарабатывать нормальные деньги, покупать хорошую еду и одежду, путешествовать, лечить своих родных и учить детей. И чувствовать себя при этом безопасно и свободно.

Именно за такое будущее — будущее нормальной жизни — Нормальную Россию будущего — голосовали 16 миллионов россиян, которые поддержали нашу кампанию против поправок в Конституцию, против поправок, которые были призваны нас этого будущего лишить. И заметьте — именно за кампанию против поправок, а значит, за наше общее будущее — меня сегодня и судят.

Для достижения будущего, о котором мы все мечтаем, нам нужно, чтобы чиновники не принимали решения за людей, а только исполняли их волю. Чтобы они не вырубали леса и парки, не строили мусорные полигоны, не возводили многоэтажные гетто, не укрупняли больницы, не переводили образование исключительно в онлайн, не строили цифровые системы слежки, не отбирали у регионов и местного самоуправления ресурсы, не разрушали малый и средний бизнес, не лишали денег пенсионеров и многодетных родителей. Система, при которой единицы решают жизнь миллионов — это ненормально, ненормально как эпидемия коронавируса.

Ведь люди имеют полное право решать, как будет устроена их жизнь, их мир, их будущее. Но для этого надо, чтобы у любого человека были свои представители во власти. Люди, которые продвигают в управлении сельским поселением, районом, городом, регионом, страной — интересы каждого гражданина России. Каждого — и того, кто сидит в этом зале суда, и того, кто даже не знает о том, что здесь происходит. Интересы каждого обычного россиянина, а не Путина и его окружения. Нужно, чтобы нашими представителями во власти были наиболее активные из нас, — обычных живых людей, политики, которых мы можем встретить в соседнем магазине, а не куклы-марионетки Кремля на машинах с мигалками и мертвичиной внутри.

Кто же может добиться того, чтобы власть стала властью людей и для людей? Существуют тысячи женщин и мужчин по всей в стране, которые становятся лидерами перемен, лидерами нормального будущего, лидерами упорства. Именно вокруг них должны объединить усилия все, кто мечтает это будущее увидеть.

Они не просто хотят вернуть власть людям, но и уже много делают для этого, выбираясь местными депутатами, возглавляя благотворительные организации, создавая полезный живой бизнес, организуя кампании в защиту экологии, исторического наследия или социально незащищенных и преследуемых людей.

Взаимодействуя с этими драйверми перемен, я получаю вдохновение идти дальше. И поэтому я без страха смотрю на сегодняшний суд: неважно, буду ли я на свободе или в тюрьме, смогу ли я лично дальше быть депутатом или нет — я точно знаю, что это движение не остановить, и я буду работать для того, чтобы оно стало заметно каждому гражданину России, нашло отклик в каждой душе. И вдохновило каждого сделать шаг навстречу будущему.

Мы должны помнить, что несмотря на все препятствия и сопротивление Кремля, 2021 год — это реальный шанс переломить ситуацию. Если мы упустим этот шанс, следующий появится только через три года. Поэтому нам всем вместе надо объединить усилия и сделать выборы следующего года решающими. И не только выборы в Госдуму, но и региональные и местные. Нам нужен общегражданский проект по наблюдению, максимальная поддержка кандидатов и по-настоящему массовое участие в выборах. Только массовая явка может сломать машинку фальсификаций и сделать так, чтобы у обычных, нормальных людей появились во власти свои представители на всех уровнях. Потому что это наше право, это наша страна, наша жизнь и наше будущее.

Ведь как сказала та же Ганди: «Нет пути к свободе, потому что свобода и есть путь».

Давайте, дорогие соотечественники, соседи по Москве и России, очнемся от нашей выученной беспомощности, встряхнемся, поверим в себя, расправим плечи, наденем лучшие костюмы и нарядные платья, преисполнимся радости, мягкой силы и мужества. И пойдем по этому пути.»

Владимир Субботин

Это уже не те речи, что мы слышали в 90-ом. Тогда все происходящие перемены были нам подарены сверху и мы только решали какой лучше выбрать путь . При этом озабоченных таким выбором были единицы, остальные просто плыли по течению не очень задумываясь куда принесет, просто выживали по старой привычке. Сегодня за новую жизнь борются люди хорошо осознающие чего они хотят, люди осознающие, что против них выступает вся махина власти. Сегодня оппозиция четко понимает , что власть ведёт страну к развалу, что власть погрязла в воровстве и вранье из которых ей не выбраться. Оппозиция четко понимает, что кроме неё страну некому спасать, некому спасать будущее своих детей.

Лев Рубинштейн

Юля! И речь прекрасная! И вы прекрасная и победительная! Уже понятно, что вы победили, что бы они ни решили и ни сделали. Хотел было пожелать вам мужества и стойкости, но спохватился, поняв, что и тем, и другим вы еще со многими можете поделиться. Что и делаете, кстати. Я вас обнимаю - хоть и на расстоянии, но со всей сердечностью, на какую способен.

Аббас Галлямов

Отличное выступление Юлии Галяминой. Правильные акценты, нужные эмоции и понятный план действий. Как раз все то, чего так не хватает противоположному лагерю.

Сразу видно, у кого есть будущее, а у кого его нет.

Екатерина Шульман

Юлия Галямина, которой сегодня обвинение попросило дать 3 года колонии по ст. УК 212.1 - за преступление, которого не существует, по статье, который не должно быть в Уголовном кодексе, сумела как-то переизобрести судебный процесс над собой в продленное публичное политическое событие собственного авторства. Акцию или перфоманс, сказали бы мы, если бы не шанс получить по итогам перфоманса три года колонии - но главное, что процедура, имеющая целью лишить человека субъектности, превращена в нечто противоположное.

Это довольно удивительно и как манифестация величия духа человеческого: всё же человека нельзя победить без его согласия, а если он согласия не дает, то и не побеждается. И как пример контрпродуктивности прямых политических репрессий в информационную эпоху: публичная политическая акция - это, собственно, то, за что Галямину судят, и во избежание чего и придумана ст. УК 212.1.

Приговор Галяминой должны вынести в среду, 23 декабря. Прокуратура требует реальный срок, и мало кто сомневается, что суд прислушается к её требованиям.

Кирилл Шулика

Прокуратура требует приговорить к трем годам лишения свободы Юлию Галямину за несанкционированные акции по "дадинской" статье УК РФ.

Совершенно политическое дело, где-то из мести, где-то помешать муниципальному депутату баллотироваться в Госдуму. Нужно понимать, что в действиях Галяминой никому никакого ущерба и близко нет. Прокурор ставить ей в вину то, что она призывала людей защищать свои права. И это не шутка.

В другое бы время я сказал, что срок будет условным, чтобы не пустить Галямину в Госдуму, но сейчас я так не скажу.

Наталья Шавшукова

Галяминой прокурор затребовал три года колонии. Сколько раз слышала - «они» же не дураки, дадут условный, просто припугнуть хотят.

Не верю. Задача - напугать не участников протестных митингов, а потенциальных кандидатов в ГД.

Знаю, что идут сливы «из очень информированных источников».

Это никогда ничего не значило. Все эти источники питаются ровно теми же слухами либо сливают намеренно.

Вы до сих пор верите в белую и пушистую власть, которая где-то в глубине души, где-то очень глубоко таит тлеющий уголёк системного либерализма?

Загляните в эту бездну - там нет ничего, там пусто.

Сострадания к яркой женщине в новом платье у них будет ровно столько же, сколько и ко всем остальным.

Илья Клишин

Мы не должны это воспринимать как нечто нормальное.

Только что прокуратура запросила для Юлии Галяминой три года колонии. За мирную уличную акцию по сбору подписей против поправок к конституции.

Три года колонии это 1095 дней за решеткой. Больше 26 тысяч часов.

Это чудовищно. Это жестоко. Это бессердечно, наконец.

Надеюсь, ваш взгляд не убежал дальше уже по ленте. И вы потратите хотя бы секунду еще своего времени — чтобы сказать хотя бы самому себе, что это Н Е Н О Р М А Л Ь Н О

Виктор Шендерович

Три года колонии, которую просит прокуратура для Юлии Галяминой за мирную акцию в защиту Конституции, против узурпации власти, - абсолютно соответствуют похабной физиономии, которую мы лицезрели вчера.

Это вот оно и есть, путинское время. Без единого шва, в совершенной гармонии.

Старый людоед.

Андрей Янгель

Вероятно, теперь политических противников будут записывать в шпионы. Наиболее активных - в американские. Остальных в английские, немецкие, японские, чешские, литовские...

Дмитрий Гудков

3 года колонии для Юлии Галяминой. Это пока только прокуратура. «Суд» вынесет решение позже. Поближе к Новому году, чтобы репрессии утонули в шампанском.

Три года по «дадинской» статье – больше, чем Константину Котову.

Но и логично: он же не пытался стать депутатом, он просто ходил по улице.

Все слова про режим и 37-й год уже не работают. Потому что были сказаны давно-давно и от частого повторения приелись. Однако менее правдивыми не стали.

Не отравили – и спасибо.

Преступники во власти, заменившие собой власть, наводят в стране свои порядки. И с властью, и со страной они расстанутся только вместе с жизнью.

Марина Давыдова

Юлия Галямина!!!

Один из самых достойных людей нашей оппозиции!

Я понимаю, что со дна периодически стучат, но иногда ты вдруг ясно понимаешь, что этот стук и по тебе тоже.

Олег Пшеничный

Прокуратура требует посадить Юлию Галямину на три года. Даже по их собственным филькиным грамотам Юлия ни в чем не виновна, и в суде это уже выяснилось. Сейчас знатоки будут дискутировать: «значит дадут условно», «будут ждать звонка» и так далее.

Но главное: то, что путинизм уже к сегодняшнему дню проделал с Юлией - преступление и судей, и ментов и гэбистов и лично Владимира Владимировича Путина, опять же по их собственным «законам». Нарушены все возможные положения УПК и прочих пухлых документов, извините, начиная с Конституции.

Провластные блогеры явно не получили от кураторов внятного списка аргументов, почему Галямину нужно посадить в тюрьму.

Тем временем многие собираются идти к суду, чтобы поддержать Галямину в день вынесения приговора.

Светлана Шмелева

Признаться, до сегодняшнего дня думала, что Юля отделается легким испугом.

А что в нашей реальности легкий испуг? Это условный срок или колония-поселение.

Со всеми вытекающими формальными лишениями - работы, призвания и пр. Но это все-таки легко по нашим меркам.

Однако сегодня после речи прокурорши (вполне, к слову, милой дамы, но до этого так же без зазрения совести, выступавшей по делу Нового Величия и "усадившей" девочек в СИЗО) стало очевидно, что обвинение просит реальный срок для Юли.

Впервые слышала, как был сделан особый длинный акцент в преддверии приговора на том, что подсудимая не имеет оснований ни для условного срока, ни для колонии-поселения (а Юля и правда формальных причин не имеет: ни несовершеннолетних детей — всех уже вырастила, ни кого-то на иждивении (формально); ни несовместимых с отбыванием наказания заболеваний, а плюсом к этому ее "общественная опасность" - которая доказана априори обвинительным заключением).

В суде мы находились разношерстным составом, и среди нас были очень бывалые люди, включая сидельцев и адвокатов. И все согласились, что да — очевидно — Юле вынесен не просто обвинительный приговор (а он вынесен, как вы понимаете, заранее), но этот приговор запланирован совершенно реальным. И что не только показательный приговор, но и реальный срок Юли — это требование силовиков.

Не могу описать своих чувств, когда уже после суда мой только освободившийся друг Костя Котов и моя еще свободная подруга обменивались тюремным опытом. Юля собирает справки на необходимые лекарства, выписывает доверенности, думает об удобной сумке и передачах. И все согласились, что это оправданно.

И я не знаю, как нам прыгнуть выше головы, но мы просто обязаны придти в следующую среду в 14.00 на Каланчевскую, 43А, к Тверскому суду.

И нас должно быть очень много — невероятно много. Потому что единственный язык, который там понятен, это язык улицы. Вспомните процесс Егора Жукова, когда пришло 500 человек, или обвинительный приговор Алексея Навального, отпущенного только потому что люди_опять-таки_ вышли на улицу.

Я уверена, что эта та ситуация, когда нам не надо сомневаться, а потом ждать апелляции, кассации и т. д. А надо всем — во что бы то ни было - придти.

Каланчевская, 43А, в среду, 23/12/2020 к 14.00. Пожалуйста

Чтобы Юля, Коля, Дуня, Петя, их черепаха, канарейка и собака встретили Новый год вместе.

В конце концов, это зависит не только от них, но и от нашей солидарности.

Александр Шмелев

Очень давно интересуюсь общественно-политической жизнью, поэтому с большинством российских политиков знаком лично. Но есть лишь один политик первого ряда, с которым я познакомился задолго до того, как он, точнее она, политиком стала. Это Юлия Галямина, которую сегодня прокуратура потребовала отправить на 3 года на зону, и суд над ней я воспринимаю как что-то уж совсем личное: по сути, в Тверском суде в ближайшую среду будет вынесен приговор не одной Галяминой, но и всем студентам РГГУ 1990-х, всей отечественной лингвистике, всем людям определенного круга, всему тому что мне близко и дорого. Войска оккупантов уже не просто маршируют по улицам наших городов, они уже в наших квартирах, наших спальнях, наших туалетах.... нет больше места, где можно было бы от них укрыться! Вот как-то так примерно я это ощущаю... :((

Если же отвлечься от эмоций и включить рацио, то по этому поводу можно сказать следующее:

1) Разумеется, закон, по которому Юлю судят - об уголовной ответственности за 3 "несанкционированных" выхода на улицу - абсолютно неправовой. Нарушающий и Конституцию РФ (что даже наш Конституционный суд признает), и Всемирную декларацию прав человека, и Европейскую конвенцию по защите прав и основных свобод, и всё остальное, что нарушать никакие законы не могут, иначе они не имеют силы. Тем не менее особая пикантность юлиной ситуации состоит в том, что даже и по этому закону она невиновна. Поскольку он говорит о трех "несанкционированных" выходах за ПОЛГОДА, а у Юли первый эпизод был в июле 2019-го, а третий - в июле 2020-го. Однако путинская система деградировала до такой степени, когда даже такие процессуальные нарушения суды уже не смущают. Больше у нас нет не только верховенства права, но даже обещанной самим Путиным "диктатуры закона". Остались только желания начальства, и законами теперь являются только они.

2) Знаменитая фраза Ахматовой о суде над Бродским к этому случаю относится в полной мере. Юля - редкий для наших широт пример правильной политической карьеры в нормальных демократических странах, когда начинать надо с grassroots и постепенно продвигаться наверх. Стартовала с "соседского" уровня, затем перешла на районный, далее на окружной, потом (благодаря борьбе против собянинской реновации и Мосгордуме-2019) на региональный, а в этом году, наконец, и на федеральный. Нынешнее судилище окончательно закрепляет ее как одно из главных лиц российской оппозиционной политики, уже в масштабах всей страны. Тем более, что она там является одной из немногих женщин (кроме нее на ум только Соболь приходит с ходу, а больше, вроде как, никого и нет). А время "альфа-самцов" уходит по всему миру! Скандинавы и многие другие народы осознали это уже довольно давно, но вот и беларусы приходят к этому, и молдаване. Авось и до нас дойдет.

3) Однако хотелось бы, чтобы Юля дождалась этого момента у себя дома, а не на зоне - в конце концов месяц в ИВС она уже посидела, для того, чтобы "узнать жизнь", достаточно Поэтому в среду, 23 декабря, всем кто может обязательно надо прийти к Тверскому суду (Москва, ул. Каланчевская, д.43а) к 14:00, к моменту вынесения приговора. Возможно, не всем очевидно, насколько далеко зашло дело, но сегодня прокурорша отдельно подробно расписывала, почему у Юли ни в коем случае не может быть условного срока или колонии-поселения, почему она обязательно должна сидеть за решеткой. Это принципиальное требование силовиков, и они будут на нем настаивать. Единственный шанс заставить их отказаться от этих намерений - продемонстрировать, как много сограждан Юлю поддерживает, какое возмущение вызовет ее посадка. Не факт, что и это поможет, но хотя бы какой-то шанс тогда будет. Поэтому, повторюсь: обязательно приходите к суду в среду, это реально важно.

Те, кто не могут прийти, подписывают петицию.

Дело Галяминой не единичное. По той же раскритикованной Конституционным судом РФ статье судят сейчас и других.

Андрей Ростовцев

Предстоящая неделя войдёт в историю, как неделя судов по антиконституционной "Дадинской" статье.

В понедельник судят Вячеслава Егорова в Коломне за его противостояние незаконной подмосковной свалке. Свалку прикрыли, но те, кому Слава наступил на хвост, этого не забыли. Учитывая, что силовые органы в России продают свои услуги и берут недорого, результат мести помоечников ожидаем.В среду ожидается вынесение приговора московскому муниципальному депутату, учёному и педагогу, героической Юлии Галяминой и тоже по статье 212.1. На этот раз государство решило наказать за конституционное право граждан выражать свое мнение. И не только. Как депутат, помогая решать проблемы своим избирателям, Юля, очевидно, крепко насолила режиму, для которого депутат - инструмент, а не народный избранник.

И Юля и Слава не виновны. Они должны быть полностью оправданы и восстановлены в правах.

Можем ли мы помочь? Можем. Приходите:

21.12.20 15:00 Коломна.

23.12.20 14:00 Москва. Тверской районный суд.

Мария Эйсмонт

НОВОСТИ "ДАДИНСКОЙ" СТАТЬИ 212.1

В среду, 23 декабря, как вы уже наверняка знаете, судья Тверского районного суда Анатолий Беляков огласит приговор по делу Юлии Галяминой, которой прокуратура запросила три года лишения свободы в колонии общего режима за посты в соцсетях и мирные собрания, последнее из которых - сбор подписей против поправок в Конституцию. А уже в понедельник, 21 декабря, начинается суд по делу

Вячеслава Егорова, активиста из Коломны, выступавшего против мусорного полигона еще в 2018 году. Егоров был первым после Ильдара Дадина, в отношении которого возбудили дело по статье 212.1 УК РФ, но следствие шло так долго, что с тех пор успели осудить и Андрея Бровикова из Архангельска (400 часов обязательных работ), и Костю Котова, уже освободившегося из колонии "по звонку" после почти полутора лет заключения, закончить судебное следствие по делу Юли Галяминой и возбудить дело в протестном Хабаровске.

Егоров, который провел полгода под домашним арестом со всеми запретами, потом полгода под запретом определенных действий, уже давно свободно живет и работает, подписка о невыезде в 2020-м, невыездном для всех, почти никак не ощущается.

Но если человек может забыть про статью 212.1, то уж она про человека не забудет. И вот, назначено судебное заседание на ближайший понедельник.

Конвейер, кажется, больше не буксует и не заедает.

Те, кто знает Галямину лично, уверены, что даже тюрьма не заставит её сдаться и это не конец, а только начало её политической карьеры.

Максим Поляков

В этом августе в моей жизни появилась Юлия Галямина. Стремительная, сильная, добрая, с очень быстрой реакцией и фантастически точными формулировками. Смелая! Я был очарован. До этого времени я читал про нее, про ее работу и про ее выступления перед избирателями. А еще Софья Крапоткина много раз называла ее своим учителем в журналистике. Она даже пару раз знакомила нас, когда мы случайно пересекались, но узнать поближе Юлию не было возможности.

А с сентября мы стали вместе преподавать журналистику у одних и тех же студентов. Более того, нам надо было вместе составить единый учебный план для них. И тут я, который только пришел в академическое преподавание, немного поплыл. А Юля протянула мне руку, подсказала и направила. И все эти четыре месяца мы сверяли часы и пытались понять, что еще можно сделать, чтобы отдать студентам больше, как их научить так, чтобы это не было скучно и посредственно (ну, вернее, так было в моей голове, потому что Юля эту задачу выполнила легко и непринужденно).

После пар мы обедали, Юля рассказывала про суд. Про этот дурацкий суд. И никогда во время этих разговоров она не казалась слабой, она никогда не давала повода жалеть ее. Она с очень большим достоинством принимала то, что происходит в ее жизни.

Несколько лет назад одна моя подруга рассказала свое видение преодоления страха и сложностей. Она восхищалась людьми, которые идут навстречу страху или неприятностям с высоко поднятой головой. По ее словам, это самый эффективный способ все преодолеть. И самый эффектный. И вот за эти четыре месяца я увидел реальное воплощение этой мысли в Юлии. Она не унывает и не сдается. И это качество большого человека. И большого политика.

И на самом суде стало предельно очевидно, что все совсем наоборот: они, эти эфемерные башни, эти безликие серые пиджаки, эти карьеристы в погонах, боятся ее. Причем боятся уже давно и используют один из самых подлых способов устранить соперника. Они не идут в открытый бой, а все исподтишка, с обилием вранья.

Как бы не закончился суд, Юля была, есть и будет ярким политиком. Пройдет еще немного времени, и все перевернется. Юлия снова будет со своими избирателями и студентами. А попытка запугать ее и ее сторонников провалится (вернее, она уже провалилась, что стало очевидно на самом суде).

Обнимаю.

PS: 212.1 должна быть отменена

Кирилл Лятс

Я достаточно давно знаю Юлю Галямину. Мы с ней дружим, париодически общаемся, и даже делали вместе проект "Россия 2030".

Я знаю, что Юля абсолютно неагрессивный человек из преподавательской среды.

Она чрезвычайно умная женщина и активный гражданин.

В политике она давно. Участвовала в нескольких знаковых проектах, самый важный из которых, как мне кажется, это созданная вместе с Наталией Шавшуковой Школа местного самоуправления.

Юля депутат муниципального района.

И она разумно считает, что если бы власть не блокировала активным гражданам путь во власть, наша страна давно бы стала процветающей.

Юля сторонник мирных протестов, и именно на этом ее поймал Кремль, обвинив в неоднократном участии в несанкционированных акциях.

И тут я вспоминаю одну передачу о процессах над немецким фашизмом. Был такой нюанс, что процесс над судьями Тркетьего Рейха провалился - никого не осудили, т.к. судьи тупо судили по существовавшим тогда законам..

Нельзя допустить повторения такой ошибки в будущем.

Мы должны четко и недвусмысленно заявить нынешним судьям, что следование преступным законам преступно уже само по себе, и мы обязательно вспомним каждый такой случай.

Фразы типа "а что от меня зависело" не прокатят. Зависит все.

А Юле - свободу!

В худшем случае она выйдет аккурат в предверии развязки. И прекрасно будет смотреться в новом платье на баррикадах!