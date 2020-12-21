Мэрия Москвы опросила учителей об участии в митингах

Департамент образования Москвы разослал по городским школам опросник о политической активности учителей, пишет "Дождь", в распоряжении которого оказалась анкета. В анкете среди прочего есть вопрос об участии учителей в митингах, "как оппозиционных, так и в поддержку действующей власти".

У анкетируемых также спрашивают, обсуждали ли они с учениками события в стране и мире. Есть также такой вопрос: "Одни говорят, что политическая ситуация в стране должна быть изменена радикальными и революционными мерами. Другие считают, что преобразования должны быть постепенными. Третьи утверждают, что на данный момент изменения не нужны. Какой позиции придерживаетесь лично вы?".

Анкета для учителей направлена на исследование жизненных и образовательных траекторий. Руководители школ шлют анкету подчиненным и "настойчиво просят пройти опрос", говорят источники телеканала. Опрос сходной структуры проводят среди старшеклассников и их родителей, сообщил руководитель лаборатории методологии социальных исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин.