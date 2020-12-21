Вирусы и жизнь. Владимир Бекиш – о приоритетах развития

Вот он и подходит к завершению, очередной високосный год. И как многие високосные, 2020-й оказался очень трудным, даже нехорошим. По крайней мере, для многих. Но для некоторых год оказался очень даже ничего, потому что их состояние неплохо увеличилось. Но, какие бы проблемы уходящий год ни принёс, всё равно по его окончании состоятся традиционные торжества. Надо полагать, что 31 декабря, около полуночи, на экранах телевизоров появится президент великой химической державы (это не про Навального, а про вакцину!) и обратится к народу с посланием. Вот интересно: президент это сделает как обычно, стоя на Красной площади? Или пандемия, её ограничения и правила как-то повлияют на форму обращения, и президент как минимум будет в маске?..



Впрочем, это не самое важное, в конце концов. Куда важнее осмыслить итоги минувшего и попробовать взглянуть в будущее. Что же принёс миру 2020-й? Вот мне лично нравится изучать жизнь человечества, глядя на различные международные рейтинги. Бывает так, что рейтинг для страны и её патриотов обиден, его объявляют лживым, нечестным, ненаучным и тому подобное, но цифры часто говорят куда громче идеологических заявлений.

Вот, скажем, есть такой Рейтинг хороших стран (The Good Country Index). Он оценивает вклад разных стран в развитие цивилизации. Сферы, в которых оценивается вклад государства в мировое развитие, следующие: наука и технологии; культура; международная безопасность и миролюбие; мировой порядок (сфера законности); экология и климат; процветание и равенство народов; здравоохранение и благополучие. Причём речь идёт об успехах страны в данных сферах не внутри себя, а именно для мира и человечества. Итак, на первом месте Швеция, далее Дания, Германия, Канада, Нидерланды. США – на 38-м месте, Америку увлёк вниз по списку критерий "международная безопасность и мир" (108-я позиция). Россия на 48-месте ("культура" – 75-я позиция, "порядок и законность" – 95-я позиция).

А вот Глобальный индекс инноваций-2020. В этом рейтинге сведены данные о 131 государстве, которые отметились инновационными успехами в мире. Россия на 47-м месте, опережая, скажем, Турцию с её 51-й позицией и Коста-Рику с её 56-й. Но как-то обидно: россиян опережают Вьетнам (42-я позиция), Объединенные Арабские Эмираты (34-я), Исландия (21-я)… Ну, и жалкая Америка с её "прогнившей избирательной системой" – всё равно на 3-м месте. Лидируют Швейцария и (опять) Швеция.

Россия силами "Роскосмоса" опубликовала на сайте песни на стихи своего руководителя

Есть интересный рейтинг под названием Глобальный индекс безопасности здоровья. Он важен для уходящего года с его биологическим ударом по человечеству силами COVID-19. В этом рейтинге (за 2019 год) много показателей, я бы хотел выделить один, "устойчивость страны по отношению к угрозам окружающей среды и биологическим угрозам".

На 1-м месте Лихтенштейн, за ним Норвегия, Швейцария, Люксембург, США (лидер по числу инфицированных во время пандемии) на 19-м месте. Россия – на 113-м месте, Китай на 58-м...

Уходящий год наверняка многое изменит в будущем человечества, прежде всего в расстановке новых жизненных приоритетов, в определении направлений развития науки и техники. Речь не только о медицине, вакцинах, аппаратах искусственного дыхания. Скажем, Германия решила запретить с 2030 года использование автомобилей на бензине и дизтопливе, то есть Германии бензин станет в общем не нужен (соответственно, и нефть тоже). Тем же путем идут Франция, Великобритания и Норвегия (к 2040 и к 2050 году), но направление развития общее. Россия на этом фоне объявила об основах своей государственной политики в Арктике, ключевым элементом которой является укрепление Арктической группировки войск.

Нечего говорить: разные взгляды на жизнь, разные приоритеты. Вот ещё одна, пусть частная, иллюстрация. В 2020-м в США частная компания начала осуществлять полеты пилотируемого многоместного космического корабля с возвращаемой ступенью-носителем. Япония доставила на Землю (впервые в истории человечества) пробы грунта астероида, Китай прилунил зонд на обратной стороне спутника Земли, взяты образцы лунного грунта.

ОАЭ запустили космический зонд к Марсу. А Россия силами "Роскосмоса" опубликовала на сайте песни на стихи своего руководителя и заявила о намерении выпускать духи и алкоголь под брендом "Поехали!". Видно, что для многих этот год прошел не зря.



Владимир Бекиш – блогер



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