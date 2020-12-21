Депутаты предложили обязать соцсети блокировать противоправный контент

Депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Сергей Боярский предложили создать реестр социальных сетей, участников которого обяжут мониторить опубликованный контент и блокировать противоправную информацию. Поправку внесли к законопроекту 2017 года о регулировании социальных сетей.

Авторы поправок предложили включать в реестр социальные сети, которые ежедневно посещают более 500 тысяч пользователей из России. Если число пользователей в течение трех месяцев меньше этого числа, то соцсеть исключат из реестра по заявлению владельца (без заявления — только, если посетителей меньше в течение полугода).

Контент, который соцсети обяжут блокировать:

порнографические изображения несовершеннолетних;

информацию, склоняющую детей "к совершению опасных для жизни незаконных действий";

данные о способах изготовления и использования наркотиков;

способы совершения самоубийства и призывы к нему;

рекламу дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино;

оскорбления человеческого достоинства и общественной нравственности;информацию, выражающую "явное неуважение" к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции РФ или органам госвласти;

призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях;

информацию, которая порочит людей по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства, работы и политическим убеждениям.

Реестр по предложению парламентариев должен вести Роскомнадзор. Поправки обязывают хостинг-провайдера предоставить ведомству сведения о владельце соцсети в течение трех рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления.

Многие соцсети входят в реестр организаторов распространения информации. По запросу ФСБ и других силовых ведомств участники этого реестра обязаны предоставлять переписку пользователей, файлы, которыми они обмениваются, аудиосообщения и данные о платежах.