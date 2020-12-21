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Гражданина Чехии приговорили к 15 годам за участие в войне в Донбассе

Суд в Чехии приговорил ​45-летнего гражданина страны, имя которого не называется, к 15 годам лишения свободы за участие в боевых действиях в Донбассе против украинских войск на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов. Приговор вынесен заочно. По данным властей, осуждённый может по-прежнему находиться на востоке Украины.

Гражданин Чехии был признан виновным в том, что с конца мая активно участвовал в боевых действиях в составе отрядов так называемой "ДНР" и даже получил от сепаратистов награду за мужество. Он был осуждён по статье "террористический акт".

Ранее в Чехии к условным и реальным срокам заключения приговорили нескольких человек, среди которых гражданин Беларуси, воевавших на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов. Их, однако, признали виновными не по статье о теракте, а по более лёгким статьям, поэтому они получили существенно более низкие сроки - от 3 до 4,5 лет лишения свободы.

  • На прошлой неделе сообщалось, что прокуратура запросила 16 лет лишения свободы для гражданина страны, который несколько месяцев участвовал в боевых действиях в Донбассе на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов.​ Ему также предъявлено обвинение в террористической деятельности, по которому может грозить наказание от 12 до 20 лет.

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