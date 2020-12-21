Суд оглашает приговор Александру Шестуну. Он признан виновным 

В понедельник в Подольском городском суде началось оглашение приговора бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, который обвиняется сразу по четырём статьям Уголовного кодекса: "Мошенничество в особо крупном размере", "Получение взятки в особо крупном размере", "Незаконная предпринимательская деятельность" и "Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления". К вечеру понедельника судья Татьяна Юферова признала Шестуна виновным в получении взятки.
Совокупно обвинение потребовало для Шестуна 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также два взыскания на общую сумму 114 миллионов рублей. Подсудимый ни по одному пункту вину не признает и считает дело против него заказным и политически мотивированным.
- Александра Шестуна арестовали в июне 2018 года, обвинив в передаче участков земли под строительство торговых центров в обход закона и по заниженной стоимости. За более чем два года нахождения в СИЗО, Шестун неоднократно жаловался на пытки и издевательства. В знак протеста он четырежды объявлял голодовки, которые прерывались, когда арестованного переводили в реанимацию больницы следственного изолятора. Самая долгая голодовка Шестуна длилась 223 дня. Сообщалось, что его состояние было близко к критическому. Решение прекратить голодовку бывший чиновник объяснил просьбой Европейского суда по правам человека, который принял к рассмотрению его жалобу.
- До ареста Шестун отправлял обращение на имя президента Владимира Путина, в котором заявлял, что администрация Московской области и ФСБ принуждают его сложить полномочия и угрожают сфабрикованными уголовными делами, если он будет препятствовать утилизации мусора на полигоне "Лесная" и разрешит акции протеста местных жителей.
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