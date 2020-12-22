Песков: у Навального мания величия, он сравнивает себя с Иисусом

МИД России запретил въезд на территорию страны нескольким гражданам стран ЕС, которых в Москве считают "причастными к нагнетанию антироссийской санкционной активности". Кто именно вошёл в новый список - пока не сообщается. Списки были переданы послам Швеции, Франции и Германии, которые во вторник были вызваны в российский МИД.

В заявлении ведомства подчёркивается, что действия Москвы связаны с санкциями, введёнными ранее Евросоюзом против ряда российских высокопоставленных чиновников в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. "Страны, выступившие инициаторами этого шага, не представили доказательств по этому делу" - сказано в заявлении, где случившееся с Навальным названо "инцидентом".

О том, что Москва введёт ответные санкции, ранее заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

Именно в Германии, Франции и Швеции специалисты обнаружили в анализах Алексея Навального следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Впоследствии их присутствие подтвердила ОЗХО. Эту организацию МИД России подверг критике в отдельном заявлении накануне.

Послы были вызваны в МИД на следующий день после того, как Навальный опубликовал запись своего разговора с, как утверждается, сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, который, думая, что говорит с помощником секретаря Совбеза России, фактически признался, что Навальный был отравлен сотрудниками спецслужбы и расскзал подробности. Ранее было опубликовано расследование о слежке за Навальным сотрудников ФСБ, среди которых были врачи и химики.

Президент России Владимир Путин фактически признал слежку, однако власти России категорически отрицают отравление. ФСБ заявила о том, что опубликованный Навальным разговор - подделка. Цельной версии о том, что же произошло с Навальным 20 августа, российские власти не выдвигают.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник сказал, что в Кремле не смотрели видео разговора Навального с Кудрявцевым, и сослался на заявление ФСБ. Навального Песков назвал "больным" (ранее он отзывался о нём как о "пациенте") и предположил, что у него мания преследования: "В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенные проявления мании величия. Потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. Ну и в остальном, конечно, уже проявления по Фрейду" - сказал Песков. Он подчеркнул, что это его "личная точка зрения". Какие именно высказывания имеет в виду Песков, говоря, что Навальный сравнивает себя с Иисусом, он не пояснил.