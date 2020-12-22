И Благовещенск, и Хэйхэ. Украинские политики и российская канатная дорога

Компании двух украинских политиков и соратников по партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака имеют отношение к участию в крупном российско-китайском проекте. Речь идет о возведении терминала и канатной дороги между расположенными друг напротив друга на границе городами Благовещенском и Хэйхе, что анонсируется как первое в мире сообщение такого типа. В расследовании журналистов Украинской службы Радио Свобода (совместный проект программы "Схемы" и телеканала "UA:Первый") говорится, что участники проекта, возможно, получат налоговые льготы от государства. И это средства, которые могут заплатить российские налогоплательщики за лояльность украинской партии ОПЗЖ интересам Кремля.

За рекой – Китай

Город Благовещенск – административный центр Амурской области и одновременно приграничный город. С российского берега видно китайский. По ту сторону реки Амур – Хэйхэ, городской округ в провинции Хэйлунцзян. Граница между странами проходит по фарватеру реки. Отношения между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ уникальны тем, что более 30 лет между городами действует безвизовый режим: в 2018-м даже праздновали юбилей его подписания.

До прошлого года туристы пересекали границу так: летом – на пароме, зимой на катерах на воздушной подушке. А в ноябре 2019-го торжественно открылся первый китайско-русский автомобильный мост через Амур. Российские СМИ говорили о нем как о символе сближения двух стран. Когда построят канатную дорогу, она станет уже четвертым способом попасть из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику и наоборот.

Летом 2019 года состоялась торжественная церемония начала проекта. Китайские и российские строители синхронно залили бетон. Пока на стройплощадку только намыли песок и провели электричество. Но кто будет возводить транспортные терминалы и саму канатную дорогу?

Большая стройка

Информации о проекте на сайте правительства Амурской области очень немного. В 2013 году здесь заявили, что активизировалась работа с китайской стороной, в том числе и касательно проекта возведения канатной дороги. В 2014-м руководство области отчиталось, что готовит и согласовывает проект. В 2015 году правительства России и Китая подписали соглашение о строительстве и обслуживании канатной дороги. После этого на два года упоминания о ней в отчетах правительства исчезают. До тех пор, пока не появился новый губернатор – Василий Орлов, который демонстрирует готовность довести дело до конца. С этого времени появляется информация, что архитектурной концепцией российского терминала дороги занимается голландская компания UNStudio: на ее сайте можно ознакомиться с тем, каким будет внешний вид терминала.

По официальным сообщениям, дорога будет иметь протяженность 973 метра, будет состоять из двух кабин, каждая из которых сможет вместить до 110 человек, а в здании четырехэтажного терминала будет международный пункт пропуска, торговые помещения и общественное пространство. Закончить строительство планируют в 2023 году и исключительно за счет инвестора. Власти региона добиваются вхождения Благовещенска в зону свободного порта, чтобы инвестор канатной дороги в перспективе получил налоговые льготы. И все это, по словам Орлова, ради туристов.

В потоке новостей о планах по возведению дороги проскользнуло и название компании-инвестора – это "ЗЭД Девелопмент". Сообщается, что у нее сменился хозяин, и теперь дорога с наибольшей долей вероятности будет достроена.

Украинский след

С 2018 года Тарас Козак и кум Владимира Путина Виктор Медведчук владеют в России нефтедобывающей компанией, оформленной на жен – телеведущую Оксану Марченко и гражданскую жену Тараса Козака Наталью Лавренюк. Эта компания на льготных условиях получила от российских властей право осваивать одно из крупнейших российских нефтяных месторождений в Югре.

Жена Медведчука успешно развивает российский бизнес – в прошлогодней декларации Виктор Медведчук указал 12 компаний, бенефициарным владельцем которых является Марченко.

А вот Тарас Козак официально декларировал только одну российскую компанию. В его декларациях с 2015 по 2018 год фигурирует "Добробут Инвест". Это – клон украинской компании с таким же названием, появившийся в российском реестре после аннексии Россией Крыма. На "Добробут Инвест" по российским законам зарегистрировали и земельный участок на полуострове. Именно от этой компании тянется первая ниточка к амбициозному проекту первой российско-китайской канатной дороги.

В течение 2016–2018 годов, когда народный депутат Украины Тарас Козак указывал российскую компанию "Добробут Инвест" как свою собственную, ее директором был Александр Евгеньевич Баримов – уроженец Беларуси, получивший гражданство России в 2004 году.

Этот же Александр Баримов фигурирует и в российских структурах семьи соратника Козака – Виктора Медведчука. В частности, Баримов является директором фирмы "Ньюйол", которая имеет долю в "Юг Энерго". "Юг Энерго", согласно декларации Медведчука, контролирует его жена Оксана Марченко. Эта компания входит в условную нефтяную группу компаний Медведчука в России.

Александр Баримов одновременно является директором и единоличным владельцем компании "ЗЭД Девелопмент", которая строит канатную дорогу через Амур.

Вот он на фото – на встрече в кабинете губернатора Амурской области Василия Орлова:

Связь Медведчука и Козака со строительством канатной дороги через Амур прослеживается не только через Александра Баримова, но и через родного брата Виктора Медведчука Сергея.

Нужно отметить, что кроме "ЗЭД Девелопмент" в строительстве канатной дороги участвует группа компаний "Регион". Местные власти называют ее главным инвестором проекта. Логотипы группы во время церемонии старта строительства были повсюду.

Согласно отчетности, "Регион" предоставляет "ЗЭД Девелопмент" кредиты через связанные структуры – ГК "Регион" и управляющую компанию "МКБ-Капитал".

Группа компаний "Регион", как указано на ее сайте, контролируется российским бизнесменом Сергеем Судариковым, которого в российских СМИ называют близким к Игорю Сечину – главному исполнительному директору нефтегазового гиганта "Роснефть" и давнему другу президента России.

В ноябре прошлого года агентство "Интерфакс" сообщило, что "Сергей Медведчук участвует в принятии решений по развитию ОАО "Аптечная сеть 36,6". Крупным акционером этой компании является Московский кредитный банк, подконтрольный концерну "Россиум", который тогда возглавлял Сергей Судариков. Кроме этого, в "Россиуме" "Интерфаксу" сообщили, что Сергей Медведчук назначен советником гендиректора концерна по инвестициям.

Таким образом, опосредованные связи между Медведчуком и Козаком и строительством на Амуре можно проследить не только благодаря Баримову и фирме "ЗЭД Девелопмент", но и посредством инвестора – ГК "Регион" и брата Виктора Медведчука – Сергея.

Владелец и директор "ЗЭД Девелопмент" Александр Баримов на сообщения и звонки журналистов не ответил. В группе компаний "Регион" в ответ на письменный запрос отметили, что видят выгоду в строительстве из-за высокого пассажиропотока – 1 миллион в год, а также из-за перспективы получить статус резидента особой территории "Приамурская", предусматривающий налоговые льготы, призванные развивать кооперацию между Россией и Китаем.

В интервью на вопрос о причастности к возведению канатной дороги на Амуре украинский политик Виктор Медведчук отреагировал так:

– Есть ли у вас бизнес-интересы на Амуре в проекте строительства канатной дороги из России в Китай?

– Нет, у меня нет.

– Мы обнаружили, что там фигурирует Александр Баримов.

– Александр?

– Баримов.

– Я же сказал: я не знаю, кто это.

– Он фигурирует в структуре "Юг Энерго" ...

– Неужели вы думаете, что я знаю сегодня всех менеджеров той или иной структуры, где моя семья или моя жена является бенефициаром?

– Он даже в вашей декларации есть.

– Баримов? В моей декларации? Ну ... Подумайте, что вы сейчас говорите. Какие могут быть фамилии в моей декларации?

– Происходила продажа акций одной из компаний.

– Еще раз говорю: ну, как может быть в декларации фамилия того или иного человека? Я знаю, кто такой Зеленский. Я знаю, кто такой Путин. Я знаю, кто такой Порошенко. Но кто такой Баримов, я не знаю.

– Сергей – ваш брат – имеет отношение к группе компаний "Россиум" и группе компаний "Регион".

– О какой причастности идет речь, скажите, пожалуйста?

– Согласно сообщениям СМИ, Сергей Медведчук назначен советником гендиректора концерна, с которым связан Сергей Судариков. Сергей Судариков возглавляет группу "Регион", которая инвестирует в строительство канатной дороги.

– Да, работает мой Сергей в такой структуре. Дальше что? Я тут при чем?

– Мы видим, что директор Баримов, который ...

– Смотрите, смотрите. Вы сразу говорите о том, что это вы видите. Не мы, а вы видите.

– Это в соответствии с реестрами.

– Ну, если человек работает менеджером, как Баримов, если мой брат работает менеджером в какой-то структуре, то почему я должен к этому иметь какое-то отношение? Скажите, пожалуйста, чтобы я понимал.

– Это странные совпадения.

– Смотрите, а чего это совпадение? Это не совпадение. Есть структура, где работает мой брат каким-то менеджером. И получает за это заработную плату. Скажите, пожалуйста, а я при чем?

– В этой же истории есть Баримов, который есть в структуре "Юг Энерго", которая записана в вашей декларации.

– Смотрите, в моей декларации нет Баримова. Есть структуры, и за эти структуры я или моя жена как конечный бенефициар несет ответственность. Это все в налоговые органы. Я не знаю, кто такой Баримов. Я не знаю о канатной дороге, где?

– Между Китаем и Россией.

– Не знаю. Не знаю.

Таким образом, Виктор Медведчук подтверждает, что его брат действительно имеет отношение к группе компаний, которые инвестируют миллиарды рублей в строительство крупного проекта – канатной дороги между Россией и Китаем. Но при этом украинский политик, приближенный к президенту России, заявляет, что не в курсе того, чем его менеджеры и члены семьи в России занимаются. Но может ли это быть правдой?

Примечательно, что, кроме "ЗЭД Девелопмент", Александр Баримов основал еще одну компанию – "Мильдор Девелопмент". Она, по заявлениям властей Амурской области, вместе с группой компаний "Регион", планирует построить рядом с канатной дорогой отель и спортивно-культурный центр.