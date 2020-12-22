За один день Госдума приняла свыше десяти запретительных законов

Во вторник Госдума Российской Федерации приняла и одобрила свыше десяти запретительных и репрессивных законопроектов.

Среди них - принятый в третьем и окончательном чтении закон, запрещающий публиковать личные данные и сведения о работе сотрудников спецслужб, правоохранительных органов, военных и судей, а также закон, запрещающий использовать в личных целях закись азота - так называемый "веселящий газ".

Несколько документов приняты во втором чтении: в частности закон, по которому Роскомнадзор сможет блокировать интернет-ресурсы, включая социальные сети Facebook, Twitter и видеохостинг YouTube, в случае того, если они "ограничивают значимую информацию на территории РФ", допускают "дискриминацию в отношении материалов российских СМИ", или "в связи с введением иностранными государствами политических или экономических санкций в отношении России или россиян".

Также во втором чтении принят законопроект, запрещающий финансировать митинги из-за рубежа и обязывающий организаторов политических мероприятий отчитываться об источниках их финансирования. Кроме того, согласно документу, деньги на организацию митингов должны будут перечисляться только в безналичном порядке на банковский счет, открытый только в российском банке. Счёт должен будет указываться в заявке на проведение публичного мероприятия. При этом жертвователи должны будут раскрывать при переводе средств свои личные данные.

Ещё один законопроект, одобренный во втором чтении, разрешает судам признавать массовым публичным мероприятием очередь на одиночный пикет и запрещает проводить любые акции возле зданий экстренных служб.

Среди документов, принятых депутатами в первом чтении - закон о лишении свободы на срок до пяти лет физических лиц, признанных иностранными агентами, в случае нарушения ими отчётности, закон о лишении свободы на срок до двух лет за распространение блогерами и авторами телеграм-каналов клеветы в интернете, даже если клевета распространена "в отношении индивидуально неопределенных лиц", а также закон о лишении свободы на срок от одного года до десяти лет за блокировку движения транспорта по дорогам, трассам и улицам городов. При этом уголовная ответственность для нарушителей последнего закона наступит даже в том случае, если перекрытие дороги не привело к тяжким последствиям.

Автором большинства законопроектов выступил депутат от фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин. Одновременно он является первым зампредом комитета Госдумы по развитию гражданского общества.

Во вторник несколько законов подписал также Владимир Путин. Согласно одному из них, президент России, прекративший исполнение своих полномочий, равно как и члены его семьи, не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности, задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, допросу и личному досмотру. Исключение допускается только в случае обвинений в адрес бывшего президента в государственной измене или "ином тяжком преступлении", которые выдвинуты Госдумой, подтверждены Верховным и Конституционным судами, и одобрены Советом Федерации.

Другой документ, подписанный Путиным, разрешает бывшим президентам пожизненно становиться сенаторами, а также позволяет назначать в Совет Федерации до семи сенаторов с такими же пожизненными полномочиями.