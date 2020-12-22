Москва сообщила об отправке в ЦАР 300 военных инструкторов

Россия дополнительно направила в Центральноафриканскую республику (ЦАР) 300 военных инструкторов и уведомила об этом профильный комитет Совета безопасности ООН, заявил во вторник российский МИД.

В тексте на сайте министерства говорится, что Москва оперативно откликнулась на просьбу руководства ЦАР о содействии в обучении военнослужащих национальной армии. В МИД подчеркнули, что серьёзно обеспокоены резким ухудшением ситуации с безопасностью в этой африканской стране. "Продвижение военизированных группировок, действия которых подпитываются извне, приобрело характер массированной атаки с целью дестабилизации внутренней обстановки и срыва избирательного процесса", - отмечают российские власти.

В понедельник на этой неделе руководство ЦАР сообщило, что Россия направила в страну сотни военнослужащих и тяжелое вооружение – после сообщений о попытке мятежа. Днями ранее в Банги заявили, что несколько группировок вооружённой оппозиции, объединившись, начали наступление на столицу – в преддверии президентских выборов, намеченных на 27 декабря. Повстанцы поддерживают экс-президента Франсуа Бозизе и выступают против нынешнего главы государства Фостен-Арканжа Туадере.

До этого официально сообщалось о присутствии в ЦАР более 200 российских военнослужащих, которые проводили обучение местных военных и полицейских. Кроме того, Центральноафриканская республика неоднократно упоминалась в контексте деятельности близкого к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина и так называемой "ЧВК Вагнера", которую с ним связывают. Бойцы ЧВК, как утверждалось в журналистских расследованиях, выполняют различные задачи, в том числе по охране президента Туадере.

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