Суд в Москве выносит приговор Юлии Галяминой. Видеотрансляция

Суд в Москве сегодня, как ожидается, вынесет приговор активистке и муниципальному депутату Юлии Галяминой. Прокурор ранее запросил для неё три года колонии. Её обвиняют по так называемой "дадинской" статье о неоднократном нарушении правил публичных мероприятий. Радио Свобода ведёт прямую трансляцию от здания Тверского суда Москвы.
Поддержать Галямину пришли десятки сторонников.
Уголовное дело против Галяминой возбудили в конце июля. Следственный комитет тогда сообщил, что в начале июля Галямина разместила в интернете призыв к участию в незаконном массовом мероприятии в центре Москвы – акции против поправок к Конституции. 15 июля на неё пришло не менее 150 человек.
В своём последнем слове Галямина обратилась к Центру "Э", ФСБ, следователям, судьям и лично к Владимиру Путину.
"Вы доказали всей стране, что я представляю для вас реальную угрозу. Я педагог, муниципальный депутат, политик, выступающая за ненасильственные изменения, за честную политическую борьбу, за достойную жизнь людей, я, женщина представляю угрозу мужчине, который, казалось бы, облечен всей возможной властью. Но этот мужчина – всего лишь маленький человечек, который боится мягкой женской силы. Боится, потому что, как показало вчерашнее шоу, ему совершенно нечего предложить народу России, кроме дешевых макарон и насилия", – заявила она.
- Статья о неоднократном нарушении порядка организации и проведения общественных мероприятий появилась в Уголовном кодексе России в 2014 году. Она предусматривает уголовное наказание для тех, кто больше трёх раз за полгода получил административное взыскание за нарушение правил проведения митингов.
- Первым осуждённым по статье стал оппозиционный активист Ильдар Дадин – его приговорили к трём с половиной годам лишения свободы, вторым – активист Константин Котов, приговорённый в сентябре прошлого года к четырём годам колонии. В апреле этого года суд смягчил приговор Котову до полутора лет. В декабре активист вышел на свободу.
- В мае Совет Федерации одобрил закон о запрете участвовать в выборах в течение пяти лет осуждённым по уголовным статьям средней тяжести, в том числе по "дадинской статье".
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