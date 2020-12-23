Суд в Москве выносит приговор Юлии Галяминой. Видеотрансляция

Суд в Москве сегодня, как ожидается, вынесет приговор активистке и муниципальному депутату Юлии Галяминой. Прокурор ранее запросил для неё три года колонии. Её обвиняют по так называемой "дадинской" статье о неоднократном нарушении правил публичных мероприятий.​ Радио Свобода ведёт прямую трансляцию от здания Тверского суда Москвы.

Поддержать Галямину пришли десятки сторонников.​

Уголовное дело против Галяминой возбудили в конце июля. Следственный комитет тогда сообщил, что в начале июля Галямина разместила в интернете призыв к участию в незаконном массовом мероприятии в центре Москвы – акции против поправок к Конституции. 15 июля на неё пришло не менее 150 человек.

В своём последнем слове Галямина обратилась к Центру "Э", ФСБ, следователям, судьям и лично к Владимиру Путину.

"Вы доказали всей стране, что я представляю для вас реальную угрозу. Я педагог, муниципальный депутат, политик, выступающая за ненасильственные изменения, за честную политическую борьбу, за достойную жизнь людей, я, женщина представляю угрозу мужчине, который, казалось бы, облечен всей возможной властью. Но этот мужчина – всего лишь маленький человечек, который боится мягкой женской силы. Боится, потому что, как показало вчерашнее шоу, ему совершенно нечего предложить народу России, кроме дешевых макарон и насилия", – заявила она.