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Госдума разрешила признавать иностранными агентами "занимающихся политикой" граждан

Митинг на заводе в СССР, архив

Государственная дума приняла в среду в третьем чтении законопроект, позволяющий признавать иностранными агентами граждан и общественные объединения без юридического лица, если они занимаются политической деятельностью "в интересах иностранного государства" или международных организаций, собирают информацию о военной деятельности России или получают иностранное финансирование.

Отдельный законопроект, так же принятый в среду в третьем чтении, вводит уголовную ответственность — до пяти лет лишения свободы — в отношении физических лиц, признанных иностранными агентами, если они не подали заявление на включение в соответствующий реестр или не отчитываются о своей деятельности. Он же вводит уголовное наказание — до двух лет заключения — для СМИ – иностранных агентов, которыми так же могут быть признаны физические лица.

Для граждан, собирающих, по мнению государства, сведения в области военной или военно-технической деятельности России, уголовная ответственность наступит сразу. Для остальных уголовные наказания предлагается использовать после административных.

Критерии, по которым определяется политическая деятельность, в российским законодательстве чётко не определена. Это позволяет государству преследовать организации, работающие, в частности, в области просвещения, здравоохранения и экологии.

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