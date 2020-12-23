Генпрокуратура включила в список так называемых нежелательных организаций "Ассоциацию школ политических исследований при Совете Европы", сообщает ТАСС. В ведомстве посчитали, что работа организации "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России".

Ассоциация зарегистрирована во Франции в июле 2008 года. Она объединяет национальные Школы политических исследований, первая из которых была создана в Москве в 1992 году. Московская школа была включена в 2014 году в список иностранных агентов, но не согласилась с этим решением.

Школы проводят семинары для региональных политиков, журналистов и чиновников, где обсуждают актуальные проблемы гражданского общества, работы политических и общественных институтов. Среди их выпускников — как оппозиционные, так и провластные общественные деятели. Например, среди российских выпусников значатся заместитель спикера Госдумы Ирина Яровая, заместитель главного редактора государственного МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева и депутат-единоросс Вадим Булавинов.