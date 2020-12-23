Поправки о лишении свободы за клевету прошли все чтения в Госдуме

Госдума приняла в среду сразу во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект о лишении свободы за клевету.

Изменения, инициатором которых выступил депутат от "Единой России" Дмитрий Вяткин вносятся в статью 128.1 Уголовного кодекса (клевета). Документ предусматривает, в том числе, ответственность за публичную клевету в интернете. Она может повлечь максимальное наказание в виде лишения свободы до двух лет. По словам Вяткина, положения закона будут распространяться и на блогеров, и на авторов телеграм-каналов. Депутат считает, что "уголовная ответственность должна быть в этом случае сдерживающим фактором".

Как отмечает "Интерфакс", принятые поправки расширяют виды наказаний, предусмотренных всеми частями статьи о клевете. Если сейчас это штрафы и обязательные работы, то в дальнейшем предлагается установить, помимо реального лишения свободы, принудительные работы и арест.

Максимальный тюремный срок до пяти лет предусмотрен за ложные обвинения в преступлении против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления, пишет издание "Коммерсантъ". В числе других наказаний за подобные случаи – арест от четырёх месяцев до полугода.

Ранее в среду депутаты одобрили и ряд других инициатив, в частности, об уголовной ответственности (до пяти лет лишения свободы) в отношении физических лиц–"иноагентов" за нарушения в отчетности, а также о блокировке соцсетей – за цензуру российских СМИ.