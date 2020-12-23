Глава правительства Молдавии Ион Кику объявил об отставке кабинета

Премьер-министр Молдавии Ион Кику в среду объявил об отставке своего правительства.

По словам Кику, такое решение он принял после встречи с завершающим срок на посту президента Игорем Додоном и спикером парламента Зинаидой Гречаной. Необходимость отставки глава кабинета обосновал тем, что она будет способствовать проведению досрочных парламентских выборов. "Выборы – это задача, которую мы считаем приоритетной для возвращения страны к нормальной жизни", - сказал Кику.

Заявление сделано за день до истечения полномочий пророссийского президента Игоря Додона. В четверг, 24 декабря, присягу в качестве главы государства принесёт проевропейский политик Майя Санду. Как пишет "Интерфакс", именно Санду добивалась отставки правительства с целью досрочных выборов.

В начале декабря к внеочередным всеобщим выборам призывали участники многотысячных протестов в Кишинёве. Их недовольство вызвал одобренный депутатами законопроект о переходе контроля за разведслужбами от президента – к парламенту. Принятие документа назвали попыткой усилить позиции законодательного органа, в котором пусть и незначительное, но большинство удерживают социалисты, поддерживающие Додона.

Теперь, после отставки кабинета, Майя Санду может распустить парламент – в случае двух неудачных попыток назначить нового премьера.