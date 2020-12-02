Избранный президент Молдавии Майя Санду выступила против силового решения конфликта в Приднестровье. Об этом она заявила в интервью Радио Свобода. По словам политика, урегулирование конфликта нужно продолжать искать в формате Братиславского протокола, "пять плюс два", и оно должно быть политическим.

Приднестровье – одна из самопровозглашённых республик, возникших после распада СССР. В 1990 году она провозгласила свою независимость, не признанную странами, входящими в ООН. После эскалации конфликта в регионе начались боевые действия, завершённые в 1992 году вводом российских миротворцев.

В Приднестровье сейчас размещены около 1700 российских военнослужащих. В ноябре, после избрания, Санду выступила за вывод российских войск из региона и исключила федерализацию Молдавии. После того как Азербайджан провёл успешную военную операцию в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, политику задают вопрос о возможности силового решения конфликта. В интервью Радио Свобода она заявила, что не видит никаких оснований для возобновления боевых действий.

"В отношении приднестровского урегулирования есть важные принципы, на которых мы настаиваем. Прежде всего, это соблюдение суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Это нахождение решения только мирными путями, дипломатическими методами", – заявила Санду, подчеркнув, что Молдавия хочет сохранять хорошие отношения с Россией. Пресс-секретарь Кремля, комментируя предложение Санду вывести российских военных, заявил, что это может дестабилизировать ситуацию.