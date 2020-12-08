Майя Санду: у меня мандат народа на борьбу с коррупцией. Эфир в 20:32

24 декабря в Кишиневе пройдет инаугурация избранного президента Республики Молдова Майи Санду. О главных вызовах для нового лидера страны, решении конфликта в Приднестровье, преодолении экономического кризиса и борьбе с коррупцией с Майей Санду беседует ведущий программы «Дороги к свободе» Виталий Портников. Эфир в 20:32.