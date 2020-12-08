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Дороги к свободе

Майя Санду: у меня мандат народа на борьбу с коррупцией. Эфир в 20:32

Майя Санду

Избранный президент Республики Молдова о главных вызовах для страны

24 декабря в Кишиневе пройдет инаугурация избранного президента Республики Молдова Майи Санду. О главных вызовах для нового лидера страны, решении конфликта в Приднестровье, преодолении экономического кризиса и борьбе с коррупцией с Майей Санду беседует ведущий программы «Дороги к свободе» Виталий Портников. Эфир в 20:32.

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