Врачи раскритиковали предложения Минздрава по лечению онкологии

Министерство здравоохранения разработало и опубликовало на портале нормативно-правовой информации проекты стандартов химиотерапии онкологических заболеваний лимфоидной и кроветворной тканей. Документы не включают в систему ОМС до половины необходимых препаратов, исследований и манипуляций. Проекты не предусматривают многие необходимые базовые препараты, исследования и манипуляции, а также не учтены все возможности сопроводительной терапии. Об этом сообщила председатель Российского профессионального общества онкогематологов, академик РАН Ирина Поддубная, пишет "Медицинский вестник".

"Инструкции устарели для многих базовых в онкогематологии препаратов. Поэтому они не включены в стандарты. Там нет основных препаратов, базовых, и нет сопроводительной терапии, без которой невозможно лечить больных", — уточнила Поддубная. По её словам, сопроводительная терапия должна была быть включена в стандарты, чтобы вовремя диагностировать и корректировать те осложнения, которые развиваются у онкогематологических пациентов во время химиотерапии.

Поддубная отметила, что все профессиональные сообщества (онкогематологов, гематологическое и педиатрические сообщества) уже направили на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко информационные письма о несоответствии представленных проектов стандартов клиническим рекомендациям.

На портале regulation.gov.ru опубликованы проекты стандартов медицинкой помощи взрослым при различных типах лейкоза, множественной миеломе и т.д. Документы размещены 21 декабря.

В начале 2020 года Научно-практический совет Минздрава одобрил включение сопроводительной терапии в федеральные клинические рекомендации по лечению хронического лимфолейкоза, множественной миеломы и лимфом. В рамках Клинического лимфофорума в Москве была сформирована рабочая группа экспертов по сопроводительной терапии.

"Получается, что итоговые стандарты, которые сейчас предлагаются для обсуждения, абсолютно не соответствуют практической работе. Профессиональное онкогематологическое сообщество должно выразить свое отношение к ним и внести коррективы. Иначе мы не сможем работать", — подчеркнула Поддубная.

О том, как в Европе и России встречают Рождество и Новый год на фоне пандемии коронавируса, в новом видеосюжете Радио Свобода: