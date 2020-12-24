Министр промышленности и торговли Денис Мантуров считает, что наличие у членов его семьи активов в гостиничном и сельскохозяйственном бизнесе не противоречит занимаемой им должности. В интервью РБК он заявил, что основной источник доходов его семьи – размещение на депозитах средств, заработанных им до прихода на государственную службу.

Мантуров напомнил, что перед тем, как он стал чиновником, у него за плечами был 20-летний опыт в бизнесе: "[Тогда и была возможность] заработать и сформировать тот доход, который мне и сегодня позволяет (и семье в целом) обеспечивать размещение средств где-то на депозитах, за счет чего формируется мой доход и моей супруги, моих детей и других членов семьи". Оставшиеся с тех времён активы, как отметил в интервью Мантуров, не являются ни для кого секретом: "Либо это гостиничный бизнес, либо это активы в недвижимости, которые приносят пассивный доход".

Это, уверяет министр, также не противоречит занимаемой им должности и не требует никакого участия – все активы переданы управляющей компании Сбербанка: "Я получаю дивиденды или проценты от вкладов, члены семьи имеют возможность развивать свои собственные направления, в том числе в сельхознаправлении, что точно никак не противоречит и не имеет конфликта интересов с моим блоком, который я курирую".

Мантуров уточнил, что в 2007 году, когда он стал заместителем министра, от некоторых активов ему пришлось избавиться: "Я внутренне для себя принял решение, хотя это не противоречило закону о госслужбе, уйти от активов в промышленности. У меня было достаточно активов именно в направлении, которое я сегодня курирую. И вот тогда бы, как мне кажется, был бы определённый конфликт интересов". Какие именно это были активы, Мантуров не сообщил, отметив только, что они были проданы достаточно быстро: "Где-то пришлось это сделать с дисконтом, потому что, когда это делаешь быстро, это не всегда выгодно".



Денис Мантуров – самый богатый министр российского правительства. За 2019 год он задекларировал 586 миллионов рублей, за 2018-й – 433 миллиона рублей.