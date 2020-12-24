Суд оштрафовал участниц Pussy Riot и Самариддина Раджабова

Суд в Москве назначил штраф по тысяче рублей каждому участницам Pussy Riot Марии Алёхиной и Рите Флорес, а также бывшему обвиняемому по "московскому делу" Самариддину Раджабову. Об этом сообщает "Медиазона".

В начале ноября Алёхину, Флорес и Раджабова задержали одетых в кокошники на выходе из кафе. Полиция составила на них протоколы по административной статье о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации. В протоколе говорилось, что активисты "осознавая противоправный характер своих действий, желая привлечь внимание блогеров, надели платья и кокошники".

Ранее суд в Москве оштрафовал на 15 тысяч рублей Марию Алёхину за акцию у Кремля против полицейского насилия. За участие в той же акции Риту Флорес арестовали на 20 суток.