В США проголосовали за запрет камер с технологией распознавания лиц

Жители Портленда (штат Мэн) проголосовали на референдуме за запрет на использование технологий распознавания лиц полицией и городскими властями, который предусматривает право для горожан получать выплаты через суд в случае нарушения этого запрета, пишет Bangor Daily News.

Документ запрещает городским властям "получать, сохранять, хранить, владеть, иметь доступ, использовать или собирать" любые данные, полученные при помощи систем распознавания лиц или производных алгоритмов, а также заключать контракты с частными организациями для этих целей.

Нарушение запрета в отношении гражданина дает ему право обратиться в суд с гражданским иском к городским властям об обеспечительном запрете на распространение информации и выплате компенсаций.