В США проголосовали за запрет камер с технологией распознавания лиц

Жители Портленда (штат Мэн) проголосовали на референдуме за запрет на использование технологий распознавания лиц полицией и городскими властями, который предусматривает право для горожан получать выплаты через суд в случае нарушения этого запрета, пишет Bangor Daily News.
Документ запрещает городским властям "получать, сохранять, хранить, владеть, иметь доступ, использовать или собирать" любые данные, полученные при помощи систем распознавания лиц или производных алгоритмов, а также заключать контракты с частными организациями для этих целей.
Нарушение запрета в отношении гражданина дает ему право обратиться в суд с гражданским иском к городским властям об обеспечительном запрете на распространение информации и выплате компенсаций.
- В России камеры видеонаблюдения с программой распознавания лиц хотят установить в общественных местах и на входе в многоквартирные дома в 10 крупных городах. Систему, как и в Москве, будут использовать для поиска нарушающих карантин, а также для розыска преступников, чьи фото есть в базе данных Министерства внутренних дел.
- Пилотные проекты запустил партнёр департамента информационных технологий российской столицы NtechLab. Российский фонд прямых инвестиций при участии соинвесторов с Ближнего Востока вложил в эту компанию более миллиарда рублей. Технология распознавания лиц, созданная NtechLab, использовалась для поиска по фотографиям участников протестных акций.
- Как утверждала в августе общественная организация "Роскомсвобода", анализ черного рынка персональных данных москвичей показал, что полицейские, у которых есть доступ к системе распознавания лиц, продают информацию на специальных форумах в интернете – в частности, коллекторам и частным детективам.
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