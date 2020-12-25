The Insider: Кремль создаёт партию против Лукашенко, но за интеграцию

Москва намерена создать в Республике Беларусь партию, выступающую против режима Александра Лукашенко, но за интеграцию с Россией. Об этом пишет издание The Insider со ссылкой на управление российского президента по связям с зарубежными странами. Возглавляет его генерал Службы внешней разведки Владимир Чернов. Журналисты-расследователи утверждают, что он имеет отношение к вмешательству Кремля в дела Армении, Грузии, Молдавии и других стран бывшего СССР.

Рабочее название партии — "Право народа". Организация, по замыслу Кремля, сосредоточится на конституционных реформах, пишет The Insider. В документах, которые оказались в распоряжении издания (фотокопии опубликованы на сайте), говорится, что партия будет продвигать идею приватизации госсектора. Программа также предполагает "демонтаж цензуры" и "уважение свободы и достоинства личности", отмечают авторы материала.

Также The Insider публикует список из семи человек, которых администрация президента России якобы хочет задействовать для создания партии. Все они являются белорусскими гражданами, но участвовали в политическом клубе партии "Единая Россия". Предполагается, что они должны войти в максимальное число оппозиционных структур, подготовить кандидатов для парламентских выборов и создать сеть местных лидеров общественного мнения.

Представители белорусских властей и оппозиция ранее заявляли, что внутренние дела страны не требуют вмешательства со стороны иностранных государств.

Кремль публикацию The Insider пока не прокомментировали.