Следователи провели очную ставку юриста Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Любови Соболь с тёщей говорившего с Навальным предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. В субботу суда по избранию меры пресечения ей не будет. Об этом рассказали в социальных сетях её адвокат Владимир Воронин и посетившая изолятор на Петровке член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

Соболь была задержана накануне, она подозревается в незаконном проникновении в чужое жилище. По вменённой статье ей грозит заключение до двух лет. С адвоката взята подписка о неразглашении. По словам Литвинович, дело юриста ФБК ведут сразу шесть следователей, по делу назначены 8 экспертиз.

Соболь подозревают в проникновении в квартиру Кудрявцева в Москве 21 декабря. Ранее в тот же день Навальный обнародовал в интернете запись своего разговора с Кудрявцевым. Политик называет его участником покушения на себя. ФСБ позднее назвала запись разговора с Кудрявцевым "подделкой".

В субботу в Санкт-Петербурге активист "Агит Россия" Павел Иванкин провёл одиночный пикет в поддержку Соболь у здания ФСБ, передаёт Север.Реалии. Он был задержан полицией.